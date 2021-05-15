«Хетафе» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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вчера, 21:11

«Хетафе» примет «Леванте» в рамках очередного тура Примеры. Этот поединок будет сыгран 16 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Хетафе». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на ничейный исход по 3.95. Еще одна актуальная ставка — победа «Леванте» по 5.80.

Форма команд

«Хетафе» набрал 34 пункта и находится 16-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «Хетафе» восемь побед, десять ничьих и 18 поражений. Команда забила 26 мячей и пропустила 42 гола. В последних играх «Хетафе» выглядит очень плохо, команда регулярно теряет драгоценные очки и никак не может навязать свой футбол. «Хетафе» имеет шансы на вылет, если продолжит играть таким же образом.

«Леванте» набрал 40 пунктов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, 13 раз играла вничью и проиграла в 14 матчах. У клуба в активе 43 забитых и 53 пропущенных мячей. В последних поединках «Леванте» показывает отвратительный футбол, у команды длительная серия без побед. Несмотря на хорошую игру в матче против «Барселоны», «Леванте» смотрится очень плохо. Тем не менее клуб обезопасил себя от вылета в Сегунду.

Информация для ставок

● «Леванте» пропустил девять мячей в пяти последних играх

● У «Леванте» шесть игр кряду без побед

● «Хетафе» проиграл три игры кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «ничейный исход или победа „Хетафе“» по 1.14. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.10. Хозяевам поля очень нужны очки, поэтому они будут сражаться до последней капли пота.