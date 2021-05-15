«Хетафе» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

«Хетафе» примет «Леванте» в рамках очередного тура Примеры. Этот поединок будет сыгран 16 мая 2021 года.
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сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча является «Хетафе». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на ничейный исход по 3.95. Еще одна актуальная ставка — победа «Леванте» по 5.80.
Форма команд
«Хетафе» набрал 34 пункта и находится 16-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне у «Хетафе» восемь побед, десять ничьих и 18 поражений. Команда забила 26 мячей и пропустила 42 гола. В последних играх «Хетафе» выглядит очень плохо, команда регулярно теряет драгоценные очки и никак не может навязать свой футбол. «Хетафе» имеет шансы на вылет, если продолжит играть таким же образом.
«Леванте» набрал 40 пунктов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла девять поединков, 13 раз играла вничью и проиграла в 14 матчах. У клуба в активе 43 забитых и 53 пропущенных мячей. В последних поединках «Леванте» показывает отвратительный футбол, у команды длительная серия без побед. Несмотря на хорошую игру в матче против «Барселоны», «Леванте» смотрится очень плохо. Тем не менее клуб обезопасил себя от вылета в Сегунду.
Информация для ставок
● «Леванте» пропустил девять мячей в пяти последних играх
● У «Леванте» шесть игр кряду без побед
● «Хетафе» проиграл три игры кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — «ничейный исход или победа „Хетафе“» по 1.14. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.10. Хозяевам поля очень нужны очки, поэтому они будут сражаться до последней капли пота.