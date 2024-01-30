«Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2024)

Ставки букмекеров
«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.55. В то время на победу «Хетафе» коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.1.
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завтра, 23:00
Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.92. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Хетафе» держится в середине турнирной таблицы, а болельщиков и руководство вполне устраивает подобное положение дел. Коллектив занимает 10 место и набрал 29 очков, а от шестого места отстает от семь пунктов и вряд ли станет серьезным конкурентом за места в еврокубках. В матче с «Реалом» хозяева постараются добиться хорошего результата и как минимум не проиграть. В двух последних поединках «Хетафе» обыграл на своем поле «Гранаду» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Осасуне» (2:3).
Мадридский «Реал» уже несколько поединков выигрывает с большим трудом и на последних минутах, что не всегда является хорошим знаком. Команда на данный момент идет второй и отстает от «Жироны» на один пункт, но в случае победы выйдет на первое место и вернет лидерство. Два последних поединка «Реала» завершились победами над «Лас-Пальмасом» (2:1) и «Альмерией» (3:2).
Информация для ставок
- «Хетафе» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Мадридский клуб выиграл семь матчей из десяти последних на выезде
- «Хетафе» проиграл «Реалу» четыре последние встречи подряд
- Четыре из пяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что «Реалу» будет очень сложно в этом выездном матче и вероятнее всего, он не сможет добыть победу. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.