«Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2024)

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вчера, 11:29

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.55. В то время на победу «Хетафе» коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.92. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Хетафе» держится в середине турнирной таблицы, а болельщиков и руководство вполне устраивает подобное положение дел. Коллектив занимает 10 место и набрал 29 очков, а от шестого места отстает от семь пунктов и вряд ли станет серьезным конкурентом за места в еврокубках. В матче с «Реалом» хозяева постараются добиться хорошего результата и как минимум не проиграть. В двух последних поединках «Хетафе» обыграл на своем поле «Гранаду» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Осасуне» (2:3).

Мадридский «Реал» уже несколько поединков выигрывает с большим трудом и на последних минутах, что не всегда является хорошим знаком. Команда на данный момент идет второй и отстает от «Жироны» на один пункт, но в случае победы выйдет на первое место и вернет лидерство. Два последних поединка «Реала» завершились победами над «Лас-Пальмасом» (2:1) и «Альмерией» (3:2).

Информация для ставок

«Хетафе» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Мадридский клуб выиграл семь матчей из десяти последних на выезде

«Хетафе» проиграл «Реалу» четыре последние встречи подряд

Четыре из пяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Реалу» будет очень сложно в этом выездном матче и вероятнее всего, он не сможет добыть победу. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.