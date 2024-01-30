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«Хетафе» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2024)

вчера, 11:29
Реал

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.55. В то время на победу «Хетафе» коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.92. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Хетафе» держится в середине турнирной таблицы, а болельщиков и руководство вполне устраивает подобное положение дел. Коллектив занимает 10 место и набрал 29 очков, а от шестого места отстает от семь пунктов и вряд ли станет серьезным конкурентом за места в еврокубках. В матче с «Реалом» хозяева постараются добиться хорошего результата и как минимум не проиграть. В двух последних поединках «Хетафе» обыграл на своем поле «Гранаду» (2:0), а ранее проиграл на выезде «Осасуне» (2:3).

Мадридский «Реал» уже несколько поединков выигрывает с большим трудом и на последних минутах, что не всегда является хорошим знаком. Команда на данный момент идет второй и отстает от «Жироны» на один пункт, но в случае победы выйдет на первое место и вернет лидерство. Два последних поединка «Реала» завершились победами над «Лас-Пальмасом» (2:1) и «Альмерией» (3:2).

Информация для ставок

  • «Хетафе» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Мадридский клуб выиграл семь матчей из десяти последних на выезде
  • «Хетафе» проиграл «Реалу» четыре последние встречи подряд
  • Четыре из пяти встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Реалу» будет очень сложно в этом выездном матче и вероятнее всего, он не сможет добыть победу. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
9pswy9pdszmx
9pswy9pdszmx
вчера в 18:08
Основываясь на текущей форме команд, можно предположить, что количество голов будет в районе 2-3.
a5s6danfk88y
a5s6danfk88y
вчера в 18:07
Фаворит матча “Реал” , находится в хорошей форме и отстает на одно очко от первого места.
z3uj7dsyfr39
z3uj7dsyfr39
вчера в 18:05
Аутсайдер “Хетафе”, держится в середине турнирной таблицы и не является сильным конкурентом.
3zq93ur47myf
3zq93ur47myf
вчера в 18:04
Ставка на матч между “Хетафе” и “Реалом” может быть сделана на победу “Реала”.
Neuron0023
Neuron0023
вчера в 17:19
Будет голевая ничья.
Neutron012
Neutron012
вчера в 14:36
В этом матче голов не будет.
shlomo
shlomo
вчера в 11:37
Силы в этой встрече не равны. Хетафе это понимает, поэтому 9 игроков в своей штрафной и сушка игры обеспечены. Как я уже и говорил, Реал Мадрид будет готов к такому раскладу, тем более в 1 круге было то же самое. И здесь нужно надеяться гостям на хорошую реализацию и верить в отсутствие тупых ошибок в обороне. Тогда спокойная победа 2:0 3:0 3:1 обеспечена. Но если "сливочные" будут допускать оплошности, то матч может выйти тяжёлым. Однако все знают про характер гостей, так что даже испытав проблемы по ходу встречи, они, скорее всего, выйдут победителями. Звёздный состав Реала Мадрида не должен терять очки с гораздо более слабым соперником. Так что П2 вижу здесь самым надёжным вариантом.
Гость
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