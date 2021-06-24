ХИК — КТП. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

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вчера, 04:20

ХИК и КТП сыграют друг с другом в рамках Высшей лиги Финляндии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ХИК безоговорочным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.4. В случае победы КТП зайдет коэффициент 21.00. Ничейный исход котируется в 8.8.

Тотал больше 3 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.65. Низовой исход (ТМ 3) оценивается в 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.52.

Форма команд

ХИК — лидер чемпионата Финляндии, пока не проигравший ни одного матча из 9. Команда набрала отличный ход и имеет длительную выигрышную серию, которая длится с первой половины мая. В последнем туре команда обыграла «Ильвс» (2:1), а туром ранее одержала победу над «Мариехамном» (1:0).

КТП идет на предпоследнем месте, набрав всего лишь 4 балла за 7 матчей. Команда не может набрать очки 4 тура подряд. В последнем матче КТП проиграл «Оулу» (1:3), а до этого уступил ХИФКу (0:2).

Информация для ставок

Выигрышная серия ХИКа насчитывает семь матчей

КТП проиграл четыре поединка подряд

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой ХИКа (6:1)

КТП забивает на выезде в шести из семи последних игр

Прогноз

В этом поединке нас ждет тотальное преимущество ХИКа и игра в одни ворота. Гостям будет очень трудно навязать свою игру более сильному и опытному сопернику, а потому интрига заключается лишь в том, с каким счетом победят хозяева поля. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу ХИКа с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.98 на ничью или победу гостей в матче «Америка Минейро» — «Жувентуд».