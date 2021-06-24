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ХИК — КТП. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (24.06.2021)

вчера, 04:20

ХИК и КТП сыграют друг с другом в рамках Высшей лиги Финляндии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.2824.04
Лига Ставок 1.10 9.40 22.00
Фонбет Live! 1.05 12.50 37.00
Мелбет 1.08 10.50 29.00
1XBET 1.08 11.00 29.00
BetBoom 1.11 9.40 13.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ХИК безоговорочным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.4. В случае победы КТП зайдет коэффициент 21.00. Ничейный исход котируется в 8.8.

Тотал больше 3 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.65. Низовой исход (ТМ 3) оценивается в 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.52.

Форма команд

ХИК — лидер чемпионата Финляндии, пока не проигравший ни одного матча из 9. Команда набрала отличный ход и имеет длительную выигрышную серию, которая длится с первой половины мая. В последнем туре команда обыграла «Ильвс» (2:1), а туром ранее одержала победу над «Мариехамном» (1:0).

КТП идет на предпоследнем месте, набрав всего лишь 4 балла за 7 матчей. Команда не может набрать очки 4 тура подряд. В последнем матче КТП проиграл «Оулу» (1:3), а до этого уступил ХИФКу (0:2).

Информация для ставок

  • Выигрышная серия ХИКа насчитывает семь матчей
  • КТП проиграл четыре поединка подряд
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой ХИКа (6:1)
  • КТП забивает на выезде в шести из семи последних игр

Прогноз

В этом поединке нас ждет тотальное преимущество ХИКа и игра в одни ворота. Гостям будет очень трудно навязать свою игру более сильному и опытному сопернику, а потому интрига заключается лишь в том, с каким счетом победят хозяева поля. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу ХИКа с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.98 на ничью или победу гостей в матче «Америка Минейро» — «Жувентуд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.43 2.30 1.66
Лига Ставок 2.50 1.49
Мелбет 3.14 1.34
1XBET 1.96 1.84
BetBoom 6.20 1.10 3.15 1.33 2.50 1.49
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 09:58
ХИК выиграет матч.
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