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«Химки» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022)

сегодня, 12:28
Сочи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Химок» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.853.611.96
Фонбет 4.50 3.60 1.80
Мелбет 4.44 4.00 1.85
1XBET 3.98 3.88 1.97
BetBoom 4.13 3.67 1.93

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Химки» остаются последней командой чемпионата России и пока не видно, за счет чего команда может исправить свое турнирной положение. В активе клуба всего 14 очков и чтобы покинуть зону вылета ему необходимо отыграть шесть баллов. В игре с «Сочи» у команды будет немного шансов у ворот соперника, поэтому футболистам необходимо настроиться на хорошую реализацию. В прошлых двух турах «Химки» проиграли «Локомотиву» (2:3) и московскому «Динамо» (0:3).

«Сочи» находится в отличной форме и вышел уже на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов. Коллектив отстает от лидера на семь очков, поэтому побороться за первое место шансов откровенно мало. Тем не менее, остаться в тройке РПЛ по итогам сезона команде вполне по силам и для этого надо обыгрывать главного аутсайдера. В прошлом туре «Сочи» оказался сильнее «Ростова» на выезде (1:0), а ранее переиграл тульский «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

  • «Сочи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Химок» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Химки» не могут выиграть у «Сочи» на протяжении шести матчей подряд

Прогноз

«Сочи» в этом сезоне выступает гораздо успешнее, чем «Химки». Предполагаем, что гости смогут показать свою игру и забрать три очка в сложном поединке. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.53 1.83 2.02 1.44 2.85
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.10 1.85
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 13:18
Химки, скорее всего, получат важные 3 очка в плане спасения с Локо, поскольку "железнодорожники" допустили колоссальный ляп выпустив дисквалифицированного игрока (хотя первая инстанция КДК была против), но даже эти 3 очка не гарантируют красно-черным ничего. Они лишь переместятся на предпоследнее место с последнего. Из приобретений уже моно отметить Ламкеля Зе, что для меня неудивительно, поскольку игровой уровень его около еврокубков, что он доказывал в Антверпене, если бы не строптивый характер. Остальные же ветераны (Глушаков, Жирков, Мамаев) очень медленны, потому много пропускают хозяева из за разрывов между линиями и слабой скорости.... Если бы не вылет из кубка, то для Сочи старт второй части сезона получился бы идеальным. А так только 2 победы в чемпионате в активе команды Федотова. Последнюю и вовсе вырвали на последних секундах в Ростове (1-0), благодаря Нобоа, который отличился в компенсированное время. Южане борются за медали, на фоне Химок гораздо мобильнее и активнее двигают мяч вперед, так что я не удивлен видеть их фаворитами поединка....Ранее в первом круге Сочи на Фиште с соперником не испытал проблем и уничтожил его 3-0. Сейчас расклады в противостоянии не меняются. Сочи гораздо стабильнее, команда Федотова в центре поля выглядит интереснее за счет скорости и мобильности, тогда как более активный высокий прессинг должен принести гостям игровое преимущество. Считаю, что с нулем здесь ставка на южан выглядит очень надежно.
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