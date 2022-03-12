«Химки» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022)

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сегодня, 12:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Химок» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Химки» остаются последней командой чемпионата России и пока не видно, за счет чего команда может исправить свое турнирной положение. В активе клуба всего 14 очков и чтобы покинуть зону вылета ему необходимо отыграть шесть баллов. В игре с «Сочи» у команды будет немного шансов у ворот соперника, поэтому футболистам необходимо настроиться на хорошую реализацию. В прошлых двух турах «Химки» проиграли «Локомотиву» (2:3) и московскому «Динамо» (0:3).

«Сочи» находится в отличной форме и вышел уже на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 баллов. Коллектив отстает от лидера на семь очков, поэтому побороться за первое место шансов откровенно мало. Тем не менее, остаться в тройке РПЛ по итогам сезона команде вполне по силам и для этого надо обыгрывать главного аутсайдера. В прошлом туре «Сочи» оказался сильнее «Ростова» на выезде (1:0), а ранее переиграл тульский «Арсенал» (2:0).

Информация для ставок

«Сочи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Химок» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Химки» не могут выиграть у «Сочи» на протяжении шести матчей подряд

Прогноз

«Сочи» в этом сезоне выступает гораздо успешнее, чем «Химки». Предполагаем, что гости смогут показать свою игру и забрать три очка в сложном поединке. Сделать ставку на победу «Сочи» можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.