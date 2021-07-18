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«Химки» – «Спартак». Прогноз на Кубок Париматч Премьер (18.07.2021)

вчера, 11:25

В рамках товарищеского турнира встретятся «Спартак» и «Химки». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 74.00 20.00 1.03
Мелбет 10.20 5.71 1.32
BetBoom 8.50 4.70 1.38

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.34 на победу «Спартака». Он и является абсолютным фаворитом встречи. В случае победы «Химок» зайдет коэффициент 8.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.07.

Форма команд

«Химки», которые недавно прошли вакцинацию, очень неудачно проводят подготовку к новому сезону, а на турнире выглядят неубедительно. В первой игре проиграли «Рубину» (0:1), а во второй встрече в борьбе уступили Сочи (2:3). В третьем поединке коллектив настроен дать бой и добыть первый положительный результат на летних сборах.

Московский коллектив феерично проходит дистанцию турнира, дважды не оставив ни единого шанса своим соперникам. Сначала были повержены «Сочи», а следом и казанский «Рубин». Обе команды были обыграны со счетом (4:0). Футболисты хотят продолжить свою победную серию и поднять трофей над головой.

Информация для ставок

• Серия без побед «Химок» составляет шесть игр
• «Спартак» выиграл три поединка подряд, забивая по четыре гола
• Предыдущая очная встреча завершилась победой «Спартака» (2:1)
• Четыре из пяти последних матчей «Химок» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.42 1.59
BetBoom 3.80 1.23 2.30 1.56 1.82 1.92
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b4d3vrcyf2yr
b4d3vrcyf2yr
вчера в 12:12
Спартак (Москва) выиграет матч.
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