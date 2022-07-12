«Химки» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (15.07.2022)

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12 июля 2022, 15:16

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Зенит», на который можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на победу хозяев можно по 8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Химки» смогли в прошлом сезоне с невероятным трудом сохранить место в РПЛ и теперь их ждет новый вызов. Первый матч команда проведет сразу с чемпионом страны и на своем поле набрать очки с «Зенитом» могло бы стать отличной мотиваций не следующие туры. В двух последних товарищеских матчах, проведенных за последнее время, «Химки» обыграли «Енисей» (4:2) и разошлись миром с «Сочи» (0:0).

«Зенит» уже успел провести официальный поединок, где несколько дней назад выиграл очередной для себя Суперкубок России. Команда провела хорошие предсезонные сборы и пополнилась несколькими новичками, которые также хотят завоевать чемпионство внутри страны. Чтобы хорошо начать в новом футбольном году, питерским футболистам следует исключить недооценку соперника. В прошлом матче «Зенит» крупно обыграл «Спартак» (4:0) в Суперкубке страны, а ранее в товарищеской встрече оказался сильнее «Црвены Звезды» (2:1).

Информация для ставок

«Химки» проиграли только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» одержал три победы в десяти выездных встречах в основное время

«Зенит» выиграл 11 матчей подряд у «Химок»

Четыре из пяти последних встреч команд на поле «Арсенала» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» очень хочет успешно стартовать в чемпионате и с первых туров захватить лидерство в турнирной таблице. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу гостей с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.