«Химнасия» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (03.07.2022)

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02 июля 2022, 13:11

Ставки букмекеров

«Химнасия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.25. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.2.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Химнасия» является одной из самых успешных команд на старте нового этапа чемпионата Аргентины и еще не проигрывала в стартовых турах. Коллектив идет на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 11 очков и всего на два пункта отстает от лидера. В случае победы в игре с командой из нижней части турнирной таблицы, команда сохранит свою позицию, а в случае осечки конкурента может и возглавить таблицу. В прошлом туре «Химнасия» обыграла на выезде «Росарио Сентраль» (1:0), а в кубке страны обыграла «Фландрию» (2:0).

«Дефенса и Хустисия» еще не знает побед в Суперлиге, но при этом и уступила всего один раз. Такая ничейная статистика не может идти на пользу команде: четыре набранных очка и только 24 место в турнирной таблице. В игре с одним из лидеров чемпионата для коллектива любые очки будут на вес золота, поэтому стоит ожидать от него оборонительной игры. Два последних матча «Дефенса и Хустисия» сыграла вничью с «Велес Сарсфилд» (1:1) и уступила «Годой-Крус» (1:2).

Информация для ставок

«Химнасия» проиграла только один матч из последних пятнадцати во всех турнирах

«Дефенса и Хустисия не может выиграть уже восемь поединков подряд

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом „обе забьют“

Прогноз

Команды на данный момент находятся на разных полюсах турнирной таблицы и шансов у гостей забрать очки у соперника очень мало. Предлагаем сделать ставку на победу „Химнасии“ по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.