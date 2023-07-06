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«Химнасия» — «Индепендьенте». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (08.07.2023)

вчера, 17:25
Индепендьенте

Ставки букмекеров

«Химнасия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.7. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.672.893.20

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.55. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Химнасия» идет в середине турнирной таблицы, что отличается от результатов прошлого года, однако, команда оставляет за собой шансы побороться за место в плей-офф. Коллектив занимает 17 место с 27 баллами и отстает на семь пунктов. В предстоящей встрече с соперником, который отстает от хозяев на три балла, у них будет возможность набрать важные три балла. В прошлых двух турах чемпионата «Химнасия» сыграла вничью с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2) и уступила на выезде «Университарио» (0:1).

«Индепендьенте» выглядит не лучшим образом в этом сезоне и чередует победы с поражениями. Перед стартом очередного поединка команда занимает лишь 22 место с 24 баллами и делит его сразу с двумя соперниками, отличаясь от них только по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлой игре «Индепендьенте» минимально переиграл «Уракан» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Униону» (0:3).

Информация для ставок

  • «Химнасия» выиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах
  • «Индепендьенте» не может выиграть на выезде уже десять поединков подряд
  • «Химнасия» выиграла три последних поединка с «Колон» при одном поражении

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей физической форме, поэтому ждать от них результативного футбола вряд ли стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.86 2.01 1.48 2.76
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:33
Думаю, что гости не проиграют это матч, поэтому 2Х + Тб 1,5
Гость
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