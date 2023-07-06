«Химнасия» — «Индепендьенте». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (08.07.2023)

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вчера, 17:25

Ставки букмекеров

«Химнасия» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.7. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 2.85.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.55. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.52.

Форма команд

«Химнасия» идет в середине турнирной таблицы, что отличается от результатов прошлого года, однако, команда оставляет за собой шансы побороться за место в плей-офф. Коллектив занимает 17 место с 27 баллами и отстает на семь пунктов. В предстоящей встрече с соперником, который отстает от хозяев на три балла, у них будет возможность набрать важные три балла. В прошлых двух турах чемпионата «Химнасия» сыграла вничью с «Ньюэллс Олд Бойс» (2:2) и уступила на выезде «Университарио» (0:1).

«Индепендьенте» выглядит не лучшим образом в этом сезоне и чередует победы с поражениями. Перед стартом очередного поединка команда занимает лишь 22 место с 24 баллами и делит его сразу с двумя соперниками, отличаясь от них только по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлой игре «Индепендьенте» минимально переиграл «Уракан» (1:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Униону» (0:3).

Информация для ставок

«Химнасия» выиграла лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

«Индепендьенте» не может выиграть на выезде уже десять поединков подряд

«Химнасия» выиграла три последних поединка с «Колон» при одном поражении

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей физической форме, поэтому ждать от них результативного футбола вряд ли стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.