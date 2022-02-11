«Хоффенхайм» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.51 Победа «Арминии» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.
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завтра, 19:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Хоффенхайм» сдал в результатах за последний месяц и в чемпионате не может набрать очки уже три тура подряд. Клуб идет на восьмом месте и набрал 31 очко, однако при следующих успешных поединках может вернуть упущенное и вернуть несколько позиций в турнирной таблице. «Хоффенхайм» имеет положительную статистику мячей (41:34) и в игре с «Арминией» постарается взять максимум очков, несмотря на хорошую физическую форму оппонента. В прошлых двух турах команда проиграла «Майнцу» (0:2) и «Боруссии» Д (2:3).
«Арминия» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Бундеслиге и даже на данный момент смогла покинуть зону вылета. Коллектив занимает 15 место с 22 набранными очками и показывает стабильные результаты. В пяти последних турах «Арминия» набрала девять очков, и чтобы не возвращаться в «красную зону», от футболистов требуется полная концентрация на протяжении всего поединка. В последней игре «Арминия» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1), а немного ранее оказалась сильнее «Айнтрахта» Ф (2:0).
Информация для ставок
- «Хоффенхайм» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах
- Пять последних встреч «Хоффенхайма» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»
- «Арминия» не проигрывает уже шесть поединков во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и постарается доказать, что серия поражений была лишь случайностью. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.51.