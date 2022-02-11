«Хоффенхайм» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (13.02.2022)

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вчера, 15:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.51 Победа «Арминии» оценивается по 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.05. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.77. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Хоффенхайм» сдал в результатах за последний месяц и в чемпионате не может набрать очки уже три тура подряд. Клуб идет на восьмом месте и набрал 31 очко, однако при следующих успешных поединках может вернуть упущенное и вернуть несколько позиций в турнирной таблице. «Хоффенхайм» имеет положительную статистику мячей (41:34) и в игре с «Арминией» постарается взять максимум очков, несмотря на хорошую физическую форму оппонента. В прошлых двух турах команда проиграла «Майнцу» (0:2) и «Боруссии» Д (2:3).

«Арминия» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Бундеслиге и даже на данный момент смогла покинуть зону вылета. Коллектив занимает 15 место с 22 набранными очками и показывает стабильные результаты. В пяти последних турах «Арминия» набрала девять очков, и чтобы не возвращаться в «красную зону», от футболистов требуется полная концентрация на протяжении всего поединка. В последней игре «Арминия» сыграла вничью с «Боруссией» М (1:1), а немного ранее оказалась сильнее «Айнтрахта» Ф (2:0).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах

Пять последних встреч «Хоффенхайма» на своем стадионе завершились исходом «обе забьют»

«Арминия» не проигрывает уже шесть поединков во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и постарается доказать, что серия поражений была лишь случайностью. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.51.