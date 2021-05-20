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«Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

вчера, 21:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости команду из нижней части турнирной таблицы – «Герту».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.964.093.64
Мелбет 2.01 4.08 3.66
1XBET 2.01 4.08 3.66
BetBoom 1.98 3.92 3.67

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Герты» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Хоффенхайм» находится в середине турнирной таблицы и в последнее время достаточно стабильно набирает очки. Данный матч для команды, как и для их соперников, уже ничего не решает, поэтому коллективы попытаются показать красивый и качественный футбол. В прошлом матче «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Арминией» (1:1), а немного ранее на своем поле обыграл «Шальке» (4:2).

«Герта» вышла после карантина. В перенесенных матчах команда набрала нужное количество очков, чтобы перед последним туром обезопасить себя от вылета из главного чемпионата Германии. Команда находится в хорошей форме и не проигрывает несколько матчей. В последней встрече «Герта» сыграла вничью с «Кельном» (0:0), а ранее обыграла на выезде «Шальке» (2:1).

Информация для ставок

• «Хоффенхайм» не проигрывает шесть матчей подряд, а «Герта» не знает поражений уже восемь поединков в Бундеслиге
• Клуб из Берлина выиграл только один выездной матч из десяти последних
• Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Хоффенхайм» на своем поле выиграл четыре из шести последних встреч с «Гертой»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.02.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.61
Мелбет 2.99 1.37
1XBET 2.99 1.37
BetBoom 6.34 1.13 3.16 1.38 2.56 1.54
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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:19
Хозяева не проиграют
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