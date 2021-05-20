«Хоффенхайм» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (22.05.2021)

1621534738

вчера, 21:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 34-й тур Бундеслиги. «Хоффенхайм» ждет в гости команду из нижней части турнирной таблицы – «Герту».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Герты» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Хоффенхайм» находится в середине турнирной таблицы и в последнее время достаточно стабильно набирает очки. Данный матч для команды, как и для их соперников, уже ничего не решает, поэтому коллективы попытаются показать красивый и качественный футбол. В прошлом матче «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Арминией» (1:1), а немного ранее на своем поле обыграл «Шальке» (4:2).

«Герта» вышла после карантина. В перенесенных матчах команда набрала нужное количество очков, чтобы перед последним туром обезопасить себя от вылета из главного чемпионата Германии. Команда находится в хорошей форме и не проигрывает несколько матчей. В последней встрече «Герта» сыграла вничью с «Кельном» (0:0), а ранее обыграла на выезде «Шальке» (2:1).

Информация для ставок

• «Хоффенхайм» не проигрывает шесть матчей подряд, а «Герта» не знает поражений уже восемь поединков в Бундеслиге

• Клуб из Берлина выиграл только один выездной матч из десяти последних

• Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Хоффенхайм» на своем поле выиграл четыре из шести последних встреч с «Гертой»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 2.02.