«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

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сегодня, 18:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Майнца» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Хоффенхайм» показывает интересный и качественный футбол, но в некоторых матчах теряет очки. Так, за пять стартовых туров коллектив набрал девять баллов и занимает текущее седьмое место. В предстоящем матче с «Майнцом» в случае победы на своем стадионе у команды будет шанс продвинуться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились поражением от «Боруссии» Д (0:1) и обыграли «Аугсбург» (1:0).

«Майнц» проиграл только одну в этом сезоне и серьезно настроен на места в еврокубках по итогам сезона, однако сделать будет это довольно сложно. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятую позицию с 10 баллами и отстает от лидеров всего на два пункта. В прошлом туре «Майнц» обыграл на выезде «Боруссию» М (1:0), а 27 августа уступил на своем поле «Байеру» (0:3).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Майнц» выиграл четыре последних выездных матча во всех турнирах

«Майнц» выиграл три последних матча у «Хоффенхайма»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и набрать важные три очка и обойти нынешнего соперника в турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.