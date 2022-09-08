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«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

сегодня, 18:44
Майнц

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Майнца» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.333.753.06
Лига Ставок 2.34 3.60 3.00
Мелбет 2.34 3.80 3.08

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Хоффенхайм» показывает интересный и качественный футбол, но в некоторых матчах теряет очки. Так, за пять стартовых туров коллектив набрал девять баллов и занимает текущее седьмое место. В предстоящем матче с «Майнцом» в случае победы на своем стадионе у команды будет шанс продвинуться выше по турнирной таблице. Два последних матча «Хоффенхайма» завершились поражением от «Боруссии» Д (0:1) и обыграли «Аугсбург» (1:0).

«Майнц» проиграл только одну в этом сезоне и серьезно настроен на места в еврокубках по итогам сезона, однако сделать будет это довольно сложно. Перед стартом очередного тура коллектив занимает пятую позицию с 10 баллами и отстает от лидеров всего на два пункта. В прошлом туре «Майнц» обыграл на выезде «Боруссию» М (1:0), а 27 августа уступил на своем поле «Байеру» (0:3).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Майнц» выиграл четыре последних выездных матча во всех турнирах
  • «Майнц» выиграл три последних матча у «Хоффенхайма»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хоффенхайм» на своем поле играет очень уверенно и набрать важные три очка и обойти нынешнего соперника в турнирной таблице. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.33 2.22 1.73 1.77 2.16
Лига Ставок 2.20 1.65 1.75 2.04
Мелбет 2.28 1.74
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shlomo
shlomo
сегодня в 19:01
Игра на три результата
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