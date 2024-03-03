«Хоффенхайм» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (03.03.2024)

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сегодня, 12:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Хоффенхайм». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Вердер» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Хоффенхайм» смог справиться с кризисным отрезком чемпионата и в прошлом туре уже победил на выезде «Боруссию» Дортмунд (3:2). Сейчас команда занимает седьмое место с 30 баллами и на семь пунктов отстает от «Айнтрахта», при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы отставание от зоны еврокубков сократится до четырех очков. В еще одной игре «Хоффенхайм» на своем поле минимально уступил «Униону» (0:1).

«Вердер» с учетом возвращения в Бундеслиги проводит отличный сезон и заслуженно занимает восьмое место в таблице. Команда набрала 30 очков и уступает «Хоффенхайму» только по худшей разнице мячей. В случае победы коллектив из Бремена поднимется на одну строчку и оторвется на три балла от прямого конкурента. Два последних матча «Вердера» завершились ничьей с «Дармштадтом» (1:1) и выездной победой над «Кельном» (1:0).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Вердер» выиграл три последних выездных матча подряд с одинаковым счетом (1:0)

«Хоффенхайм» выиграл три из пяти последних матчей с «Вердером»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Хоффенхайм» имеет хорошую статистику с «Вердером» и после победы в последнем туре наверняка постарается продлить этот успех. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.