ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Хоффенхайм» — «Вердер». Прогноз на матч чемпионата Германии (21.02.2021)

вчера, 03:25

В 22-м туре Бундеслиги «Хоффенхайм» примет в гости «Вердер». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.553.26
Fonbet 2.25 3.50 3.15
Мелбет 2.30 3.60 3.28
Лига ставок 2.25 3.45 3.15
Pin-up 2.24 3.55 3.20
BetBoom 2.26 3.58 3.23

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет фаворитом этой встречи считает «Хоффенхайм». Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.11. Победа «Вердера» оценивается в 3.4, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.76 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.12. Есть высокая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант ставки коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Хоффенхайм» не считается стабильной командой, а последние игры команды не приносят радости болельщикам и руководству. «Хоффенхайм» взял всего одно очко в трех матчах и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. После поражения от «Айнтрахта» (1:3) команда разошлась миром с «Боруссией» из Дортмунда (2:2). Несколько дней назад «Хоффенхайм» сыграл вничью с норвежским «Мольде» (3:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Вердер» имеет в своем активе столько же очков, как и «Хоффенхайм». Команда проиграла только один из последних пяти матчей. Коллектив имеет запас очков от зоны вылета и пребывает в относительной безопасности. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1), а немного ранее поделила очки с «Шальке» (0:0).

Информация для ставок

  • «Хоффенхайм» не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • Последние три матча между командами на поле «Хоффенхайма» завершались тоталом меньше 2.5 мячей
  • Шесть последних матчей «Хоффенхайма» во всех турнирах заканчивались тоталом больше 2.5 мячей
  • В четырех из шести матчей между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз

Обе команды рассчитывают взять очки в предстоящей встрече и постараются приложить все усилия, чтобы уйти с поля с приемлемым результатом. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход ТБ 2.5 с коэффициентом 1.76.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.553.26
Fonbet 2.25 3.50 3.15
Мелбет 2.30 3.60 3.28
Лига ставок 2.25 3.45 3.15
Pin-up 2.24 3.55 3.20
BetBoom 2.26 3.58 3.23
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Вердер (Бремен)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100