«Хоффенхайм» — «Вердер». Прогноз на матч чемпионата Германии (21.02.2021)

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вчера, 03:25

В 22-м туре Бундеслиги «Хоффенхайм» примет в гости «Вердер». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет фаворитом этой встречи считает «Хоффенхайм». Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.11. Победа «Вердера» оценивается в 3.4, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.76 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.12. Есть высокая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант ставки коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Хоффенхайм» не считается стабильной командой, а последние игры команды не приносят радости болельщикам и руководству. «Хоффенхайм» взял всего одно очко в трех матчах и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. После поражения от «Айнтрахта» (1:3) команда разошлась миром с «Боруссией» из Дортмунда (2:2). Несколько дней назад «Хоффенхайм» сыграл вничью с норвежским «Мольде» (3:3) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Вердер» имеет в своем активе столько же очков, как и «Хоффенхайм». Команда проиграла только один из последних пяти матчей. Коллектив имеет запас очков от зоны вылета и пребывает в относительной безопасности. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1), а немного ранее поделила очки с «Шальке» (0:0).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах

Последние три матча между командами на поле «Хоффенхайма» завершались тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть последних матчей «Хоффенхайма» во всех турнирах заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

В четырех из шести матчей между командами заходила ставка «обе забьют»

Прогноз