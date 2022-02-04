«Хольштайн» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры называют фаворитом хозяев поля и на победу «Хольштайн» коэффициент составляет 2.17. Выбрать победителем «Фортуну» можно по коэффициенту 3.3. Ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.
|
- : -
завтра, 15:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.
Форма команд
«Фортуна» очень плохо выступает в нынешнем сезоне и вместо борьбы за повышение, вынуждена находиться вблизи от зоны вылета. Коллектив занимает 15 место в турнирной таблице и набрал 20 очков, опережая на три пункта ближайшего соперника. Клуб проиграл несколько матчей подряд в чемпионате и имеет отрицательную разницу мячей (23:29). В двух последних встречах второй Бундеслиги «Фортуна» проиграла «Нюрнбергу» (0:1) и «Вердеру» (0:3).
«Хольштайн» после провала на старте сезона, немного исправил ситуацию и уже приблизился к середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура чемпионата «Хольштайн» набрал 25 очков и занимает 11 место. Побороться за повышение в Бундеслигу у коллектива уже вряд ли выйдет, но достойно отыграть сезон и финишировать первой половине ему вполне по силам. В последней игре чемпионата «Хольштайн» обыграл на выезде «Ян» Регенсбург (2:1), а ранее сыграл с «Шальке» вничью (1:1).
Информация для ставок
- «Хольштайн» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах
- «Фортуна» проиграла четыре из шести последних выездных матчей
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Хольштайн» выиграл четыре из шести домашних матчей с «Фортуной» за последнее время
Прогноз
«Хольштайн» выглядит гораздо сильнее и увереннее своего соперника. Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и закончится их победой в один-два мяча. Сделать ставку на «Хольштайн» можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.