«Хольштайн» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (06.02.2022)

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вчера, 11:23

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля и на победу «Хольштайн» коэффициент составляет 2.17. Выбрать победителем «Фортуну» можно по коэффициенту 3.3. Ничейный результат можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Фортуна» очень плохо выступает в нынешнем сезоне и вместо борьбы за повышение, вынуждена находиться вблизи от зоны вылета. Коллектив занимает 15 место в турнирной таблице и набрал 20 очков, опережая на три пункта ближайшего соперника. Клуб проиграл несколько матчей подряд в чемпионате и имеет отрицательную разницу мячей (23:29). В двух последних встречах второй Бундеслиги «Фортуна» проиграла «Нюрнбергу» (0:1) и «Вердеру» (0:3).

«Хольштайн» после провала на старте сезона, немного исправил ситуацию и уже приблизился к середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура чемпионата «Хольштайн» набрал 25 очков и занимает 11 место. Побороться за повышение в Бундеслигу у коллектива уже вряд ли выйдет, но достойно отыграть сезон и финишировать первой половине ему вполне по силам. В последней игре чемпионата «Хольштайн» обыграл на выезде «Ян» Регенсбург (2:1), а ранее сыграл с «Шальке» вничью (1:1).

Информация для ставок

«Хольштайн» не проигрывает уже семь поединков подряд во всех турнирах

«Фортуна» проиграла четыре из шести последних выездных матчей

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Хольштайн» выиграл четыре из шести домашних матчей с «Фортуной» за последнее время

Прогноз

«Хольштайн» выглядит гораздо сильнее и увереннее своего соперника. Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и закончится их победой в один-два мяча. Сделать ставку на «Хольштайн» можно по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.