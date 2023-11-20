Хорватия – Армения. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (21.11.2023)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.17. Победа сборной Армении оценивается по 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.55.

Форма команд

Хорватия не очень стабильно выступала на протяжении всей квалификации, но смогла исправить ситуацию и теперь обязана побеждать в последнем туре, чтобы гарантировать себе второе место в группе. В активе сборной 13 очков, что на два пункта больше, чем у преследующего Уэльса. В двух последних поединках Хорватия обыграла на выезде Латвию (2:0) и уступила Уэльсу (1:2) также на поле соперника.

Сборная Армении уже потеряла шансы на выход из группы и будет для себя и болельщиков доигрывать заключительный тур. Коллектив смог добыть лишь восемь очков, но может повлиять на турнирную ситуацию и не пустить Хорватию на второе место, если сможет ее обыграть, а Уэльс выиграет свою встречу. В прошлом матче Армения поделила очки с Уэльсом (1:1), а ранее уступила в товарищеском матче Северной Македонии (1:3).

Информация для ставок

Армения не может выиграть уже пять матчей подряд

Хорватия выиграла шесть поединков из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча между завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и постарается забить и обрести преимущество еще в первом тайме. Предполагаем, что хозяевам удастся одержать крупную победу с форой (-2.5) поставить на которую можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.