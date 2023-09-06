Хорватия – Латвия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (08.09.2023)

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сегодня, 13:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа сборной Латвии оценивается за 29, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.1.

Форма команд

Хорватия смогла набрать четыре очка в двух турах и сохраняет хорошие шансы на выход из группы. Команда отстает от лидера Турции на пять очков, но имеет на две сыгранных игры меньше. В матче с абсолютным аутсайдером на своем поле никто не сомневается в победе бронзового призера чемпионата Мира 2022, поэтому футболистам остается выйти и доказать это на футбольном поле. Два последних матча Хорватии завершились победой над Нидерландами в дополнительное время (4:2) и поражением от Испании в финале кубка Лиги Наций (0:1, по пенальти).

Сборная Латвии выглядит совсем обреченно и за три тура не смогла набрать ни одного очка. Коллективу не светит даже теоретическая борьба за выход из группы, поэтому в Хорватию она едет бороться лишь за свой престиж и для приобретения футболистами опыта международных соревнований. В прошлом туре сборная Латвии проиграла на выезде Армении (1:2), а ранее уступила Турции (2:3).

Информация для ставок

Хорватия забивала в семи поединках из десяти последних во всех турнирах

Латвия проиграла пять последних матчей подряд во всех турнирах

Хорватия выиграла все четыре последних матча с Латвией

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и наверняка одержит уверенную победу, в которой сейчас нуждается коллектив. Сделать ставку на успех хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.