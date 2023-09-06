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Хорватия – Латвия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (08.09.2023)

сегодня, 13:16
Хорватия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Хорватия. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.11. Победа сборной Латвии оценивается за 29, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 11.

Отбор ЧЕ-2024
Хорватия
Латвия
ВыигрышНичья
- : -
08 сентября 2023, 21:45
пятница
ПроигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0912.4527.48
Лига Ставок 1.12 10.00 28.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.1.

Форма команд

Хорватия смогла набрать четыре очка в двух турах и сохраняет хорошие шансы на выход из группы. Команда отстает от лидера Турции на пять очков, но имеет на две сыгранных игры меньше. В матче с абсолютным аутсайдером на своем поле никто не сомневается в победе бронзового призера чемпионата Мира 2022, поэтому футболистам остается выйти и доказать это на футбольном поле. Два последних матча Хорватии завершились победой над Нидерландами в дополнительное время (4:2) и поражением от Испании в финале кубка Лиги Наций (0:1, по пенальти).

Сборная Латвии выглядит совсем обреченно и за три тура не смогла набрать ни одного очка. Коллективу не светит даже теоретическая борьба за выход из группы, поэтому в Хорватию она едет бороться лишь за свой престиж и для приобретения футболистами опыта международных соревнований. В прошлом туре сборная Латвии проиграла на выезде Армении (1:2), а ранее уступила Турции (2:3).

Информация для ставок

  • Хорватия забивала в семи поединках из десяти последних во всех турнирах
  • Латвия проиграла пять последних матчей подряд во всех турнирах
  • Хорватия выиграла все четыре последних матча с Латвией

Прогноз

Хорватия является фаворитом этой встречи и наверняка одержит уверенную победу, в которой сейчас нуждается коллектив. Сделать ставку на успех хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.46 2.17 1.71
Лига Ставок 2.67 1.48 2.11 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:58
Коэффициенты на этот матч вполне логичные, хорваты естественно большими фаворитами идут в данной встрече, и пожалуй что, на этот раз латышам не получится проиграть всего с разницей в один гол, и фиаско будет более существенное. Свой выбор остановлю тут на варианте: Фора(-2) на хорватов. Как минимум в пару мячей наверняка хозяева тут победить сумеют, и в худшем случае вырулит такая ставка на возврат.
Гость
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