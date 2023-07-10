«Индепендьенте» — «Ньюэллс Олд Бойс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (12.07.2023)

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вчера, 10:39

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Индепендьенте», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Выбрать триумф гостей можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Индепендьенте» в нынешнем сезоне не смог конкурировать с лидерами Суперлиги Аргентины и обитает в самом низу турнирной таблицы. Команда занимает только 23 место с 25 баллами и вряд ли будет бороться за место в плей-офф. В предстоящей встрече с середняком чемпионата хозяева постараются набрать важные баллы. Два последних матча «Индепендьенте» завершились ничьей с «Химнасией» (1:1) и победой с «Ураканом» (1:0).

«Ньюэллс Олд Бойс» опережает своего нынешнего соперника всего на пять баллов, но занимает 14 место в таблице, что говорит о ее высокой плотности. Всего четыре пункта отделяют коллектив от зоны плей-офф, поэтому предстоящий поединок становится очень важным для гостей, ведь дает ей шанс набрать три важных пункта. В прошлом туре «Ньюэллс Олд Бойс» проиграл на выезде «Сентраль Кордоба» (0:2), а ранее поделил очки с «Химнасией» (2:2).

Информация для ставок

«Ньюэллс Олд Бойс» проиграл лишь три выездных матча из десяти последних

«Индепендьенте» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

Несмотря на статус фаворита у хозяев, предполагаем, что матч для них сложится довольно сложно и набрать очки у «Индепендьенте» не выйдет. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Ньюэллс Олд Бойс» по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.