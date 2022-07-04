«Индепендьенте» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Индепендьенте», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Выбрать триумф гостей можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.
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1 : 3
завершен
05 июля 2022, 03:30
вторник
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Индепендьенте» чередует победы и поражения и после пяти туров коллектив занимает только 17 место с набранными семью баллами. Чтобы исправить ситуацию коллективу необходимо наладить реализацию моментов, ведь сейчас на счету клуба всего шесть мячей. В последнем поединке чемпионата «Индепендьенте» проиграл на выезде «Патронато» (1:3), а ранее в кубке Аргентины разошелся миром с «Атлетико Тукуман» (0:0).
«Платенсе» еще не проигрывал на новом этапе Суперлиги Аргентины, но последние поединки сводил к ничейному результату. Команда идет на 10 месте с девятью набранными очками и очень мало пропускает (2 мяча), однако при этом и реализация оставляет желать лучшего (4 мяча). В предстоящем матче в случае победы клуб сможет продвинуться на сразу на несколько позиций, ведь турнирная таблица очень плотная. Два последних поединка «Платенсе» завершились вничью с «Платенсе» и «Альдосиви» с одинаковым счетом (0:0).
Информация для ставок
- «Платенсе» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Индепендьенте» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем стадионе
- Прошлый матч между клубами завершился ничейным результатом (1:1)
- «Платенсе» выиграл только одну встречу на выезде из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Несмотря на статус фаворита у хозяев, предполагаем, что матч для них сложится довольно сложно и набрать очки у «Индепендьенте» не выйдет. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Платенсе» по коэффициенту 5.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.