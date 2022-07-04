«Индепендьенте» — «Платенсе». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2022)

1656930302

04 июля 2022, 13:25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Индепендьенте», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Выбрать триумф гостей можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Индепендьенте» чередует победы и поражения и после пяти туров коллектив занимает только 17 место с набранными семью баллами. Чтобы исправить ситуацию коллективу необходимо наладить реализацию моментов, ведь сейчас на счету клуба всего шесть мячей. В последнем поединке чемпионата «Индепендьенте» проиграл на выезде «Патронато» (1:3), а ранее в кубке Аргентины разошелся миром с «Атлетико Тукуман» (0:0).

«Платенсе» еще не проигрывал на новом этапе Суперлиги Аргентины, но последние поединки сводил к ничейному результату. Команда идет на 10 месте с девятью набранными очками и очень мало пропускает (2 мяча), однако при этом и реализация оставляет желать лучшего (4 мяча). В предстоящем матче в случае победы клуб сможет продвинуться на сразу на несколько позиций, ведь турнирная таблица очень плотная. Два последних поединка «Платенсе» завершились вничью с «Платенсе» и «Альдосиви» с одинаковым счетом (0:0).

Информация для ставок

«Платенсе» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Индепендьенте» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем стадионе

Прошлый матч между клубами завершился ничейным результатом (1:1)

«Платенсе» выиграл только одну встречу на выезде из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Несмотря на статус фаворита у хозяев, предполагаем, что матч для них сложится довольно сложно и набрать очки у «Индепендьенте» не выйдет. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Платенсе» по коэффициенту 5.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.