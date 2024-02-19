«Интер» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.02.2024)

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вчера, 11:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом поединке. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.78. Ничейный результат котируется по 3.6, а победа «Атлетико» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.72. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Интер» не смог занять первое местов группе Лиги чемпионов и получил себе в соперники очень непросто соперника – «Атлетико» Мадрид. Команда помнит свой прошлый сезон, где уступила только в финале и хочет добиться больших успехов. В чемпионате «сине-черные» лидируют с солидным отрывом и могут сосредоточиться на противостоянии в Лиге чемпионов. Два последних матча закончились крупными победами над «Салернитаной» (4:0) и «Ромой» (4:2).

«Атлетико» так и не выиграл с Диего Симеоне Лигу чемпионов, хотя имел две попытки. Сейчас команда вместе с главным тренером попытается это сделать еще один раз. «Матрасники» идут на четвертом месте в Ла Лиге и побороться за чемпионат практически не имеют шансов. Гости постараются достигнуть приемлемого счета в первом поединке и обзавестись преимуществом перед ответной игрой. Не так давно, мадридский клуб уступил на выезде «Севилье» (0:1), а несколько дней назад разгромил «Лас-Пальмас» (5:0).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл шесть выездных встреч из десяти последних

«Интер» выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах

Два последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, но без большого количества голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку на победу «Интера» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.