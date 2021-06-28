«Интер» Турку — «Лахти». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

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вчера, 23:47

«Интер Турку» сыграет против «Лахти» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Интер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу гостей за 4.70.

Форма команд

«Интер» хорошо показывает себя в этом сезоне. Клуб набрал 21 балл и находится на второй строчке в турнирной таблице. Последние матчи с участием этой команды выглядят неплохо, можно сказать, что клуб находится в хорошей форме и за его выступлениями интересно наблюдать.

«Лахти» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого финского клуба — 14 баллов. В последних матчах «Лахти» выглядит очень хорошо, команда штампует победы и практически не теряет драгоценных баллов. Этот клуб может подняться выше, если одолеет своего соперника в грядущем поединке.

Информация для ставок

«Интер» выиграл три матча из последних пяти

«Лахти» не проигрывает пять игр кряду

«Турку» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к тоталу забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.92.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу «Викинга» по коэффициенту 1.74.