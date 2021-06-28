«Интер» Турку — «Лахти». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

«Интер Турку» сыграет против «Лахти» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Интер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.70 и на победу гостей за 4.70.
Форма команд
«Интер» хорошо показывает себя в этом сезоне. Клуб набрал 21 балл и находится на второй строчке в турнирной таблице. Последние матчи с участием этой команды выглядят неплохо, можно сказать, что клуб находится в хорошей форме и за его выступлениями интересно наблюдать.
«Лахти» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого финского клуба — 14 баллов. В последних матчах «Лахти» выглядит очень хорошо, команда штампует победы и практически не теряет драгоценных баллов. Этот клуб может подняться выше, если одолеет своего соперника в грядущем поединке.
Информация для ставок
- «Интер» выиграл три матча из последних пяти
- «Лахти» не проигрывает пять игр кряду
- «Турку» забил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к тоталу забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.92.
Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу «Викинга» по коэффициенту 1.74.