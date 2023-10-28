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«Интер» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (29.10.2023)

вчера, 15:47
Рома

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.6. Поверить в успех «Ромы» можно по коэффициенту 6. На ничью в матче можно поставить по 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.564.166.31
Лига Ставок 1.58 4.20 6.20
Pari 1.57 4.20 6.30

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.87.

Форма команд

«Интер» вернул себе лидерство в Серии А и очень не хочет потерять его сразу же после этого тура. Команда набрала 22 балла и всего на один пункт опережает «Милан», поэтому обязана обыгрывать «Рому», чтобы с большой долей вероятности не покинуть вершину турнирной таблицы. В Лиге Чемпионов «Интер» недавно обыграл на своем поле «Зальцбург» (2:1), а в Серии А на выезде разгромил «Торино» (3:0).

«Рома» после ряда неудач вышла на серию побед, и болельщики смогли вздохнуть с облегчением. Римляне поднялись уже на седьмое место с 14 баллами и готовы бороться за зону Лиги Чемпионов. В игре на выезде с лидером Серии А подопечных Жозе Моуриньо устроит любой результат кроме поражения. Два последних матча «Ромы» завершились победой в Лиге Европы над «Славией» (2:0) и успехом в чемпионате с «Монцой» (1:0).

Информация для ставок

  • «Интер» уступил в одном из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Рома» выиграла уже пять поединков подряд во всех турнирах
  • «Интер» выиграл пять из шести матчей у «Ромы»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.48 1.93 1.96 1.51 2.69
Лига Ставок 2.74 1.46 1.91 1.93 1.50 2.61
Pari 1.90 1.93
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:19
Думаю, что у нас есть все шансы увидеть в этом матче ТМ по голам. Не жду высоких скоростей с самого начала, покуда команды все же в середине недели играли в еврокубках и грамотная дозация нагрузок сейчас для них также важна. Плюс ко всему обе команды хорошо действуют в обороне в последнее время, с шашками наголо друг на друга бросаться не будут, а посему и голов много мы можем не увидеть. У хозяев вообще лучшая оборона в Лиге, а римляне в этом компоненте значительно прибавили в последнее время, так что вязкий поединок вполне может выйти на низ по голам.
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