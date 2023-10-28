«Интер» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (29.10.2023)

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вчера, 15:47

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.6. Поверить в успех «Ромы» можно по коэффициенту 6. На ничью в матче можно поставить по 4.05.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 2.5 коэффициент меньше и достигает 1.87.

Форма команд

«Интер» вернул себе лидерство в Серии А и очень не хочет потерять его сразу же после этого тура. Команда набрала 22 балла и всего на один пункт опережает «Милан», поэтому обязана обыгрывать «Рому», чтобы с большой долей вероятности не покинуть вершину турнирной таблицы. В Лиге Чемпионов «Интер» недавно обыграл на своем поле «Зальцбург» (2:1), а в Серии А на выезде разгромил «Торино» (3:0).

«Рома» после ряда неудач вышла на серию побед, и болельщики смогли вздохнуть с облегчением. Римляне поднялись уже на седьмое место с 14 баллами и готовы бороться за зону Лиги Чемпионов. В игре на выезде с лидером Серии А подопечных Жозе Моуриньо устроит любой результат кроме поражения. Два последних матча «Ромы» завершились победой в Лиге Европы над «Славией» (2:0) и успехом в чемпионате с «Монцой» (1:0).

Информация для ставок

«Интер» уступил в одном из десяти последних поединков во всех турнирах

«Рома» выиграла уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Интер» выиграл пять из шести матчей у «Ромы»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у миланского клуба не возникнет проблем. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.