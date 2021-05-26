«Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»: прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.21)

27 мая в Кубке Либертадорес пройдет матч групповой стадии «Интернасьонал» — «Олвейc Рэди».
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завтра, 01:00
Ставки букмекеров
Букмекеры не сомневаются в том, что победу в этой игре одержат хозяева поля. Ставки на успех «Интернасьонала» принимаются с символическим коэффициентом – 1.06. Заключить пари на ничью можно по котировке 12.00, а вероятность победы «Олвейc Рэди» оценивается в 31.00.
Также букмекер Фонбет считает, что команды проведут результативную встречу. Поставить на ТБ(3,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(3,5) – 1.93.
Форма команд
В пяти турах группы В «Интернасьонал» одержал три победы. Набрав девять очков, бразильский клуб делит первое место с «Депортиво», у которого хуже разница забитых и пропущенных голов.
В последнем матче Кубка Либертадорес» «Интернасьонал» разобрался в гостях с «Олимпией» (1:0). После этого команда сыграла вничью с «Гремио» (1:1) в чемпионате Бразилии.
«Олвейc Рэди» набрал шесть баллов в квартете, одержав победы над «Интернасьоналом» (2:0) и «Депортиво» (2:0), которому крупно уступил в прошлом туре (2:7).
Боливийская команда занимает третью строчку в группе, по-прежнему претендуя на проход в раунд плей-офф.
Информация для ставок
• «Интернасьонал» одержал 7 побед в 10 прошлых матчах на своем поле во всех турнирах
• «Олвейс Рэди» проиграл три предыдущих гостевых поединка, пропустив в них 14 голов
• В 4 из 5 прошлых поединков «Олвейс Рэди» выиграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
«Олвейс Рэди» — это чисто домашняя команда, которая преимущественно добивается положительных результатов в домашних стенах. Учитывая это, а также необходимость «Интернасьонала» побеждать, предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(2,5) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.