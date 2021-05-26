«Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»: прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.21)

1622017901

сегодня, 11:31

27 мая в Кубке Либертадорес пройдет матч групповой стадии «Интернасьонал» — «Олвейc Рэди».

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в том, что победу в этой игре одержат хозяева поля. Ставки на успех «Интернасьонала» принимаются с символическим коэффициентом – 1.06. Заключить пари на ничью можно по котировке 12.00, а вероятность победы «Олвейc Рэди» оценивается в 31.00.

Также букмекер Фонбет считает, что команды проведут результативную встречу. Поставить на ТБ (3,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(3,5) – 1.93.

Форма команд

В пяти турах группы В «Интернасьонал» одержал три победы. Набрав девять очков, бразильский клуб делит первое место с «Депортиво», у которого хуже разница забитых и пропущенных голов.

В последнем матче Кубка Либертадорес» «Интернасьонал» разобрался в гостях с «Олимпией» (1:0). После этого команда сыграла вничью с «Гремио» (1:1) в чемпионате Бразилии.

«Олвейc Рэди» набрал шесть баллов в квартете, одержав победы над «Интернасьоналом» (2:0) и «Депортиво» (2:0), которому крупно уступил в прошлом туре (2:7).

Боливийская команда занимает третью строчку в группе, по-прежнему претендуя на проход в раунд плей-офф.

Информация для ставок

• «Интернасьонал» одержал 7 побед в 10 прошлых матчах на своем поле во всех турнирах

• «Олвейс Рэди» проиграл три предыдущих гостевых поединка, пропустив в них 14 голов

• В 4 из 5 прошлых поединков «Олвейс Рэди» выиграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз