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«Интернасьонал» — «Олвейс Рэди»: прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.21)

сегодня, 11:31

27 мая в Кубке Либертадорес пройдет матч групповой стадии «Интернасьонал» — «Олвейc Рэди».

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в том, что победу в этой игре одержат хозяева поля. Ставки на успех «Интернасьонала» принимаются с символическим коэффициентом – 1.06. Заключить пари на ничью можно по котировке 12.00, а вероятность победы «Олвейc Рэди» оценивается в 31.00.

Также букмекер Фонбет считает, что команды проведут результативную встречу. Поставить на ТБ(3,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(3,5) – 1.93.

Форма команд

В пяти турах группы В «Интернасьонал» одержал три победы. Набрав девять очков, бразильский клуб делит первое место с «Депортиво», у которого хуже разница забитых и пропущенных голов.

В последнем матче Кубка Либертадорес» «Интернасьонал» разобрался в гостях с «Олимпией» (1:0). После этого команда сыграла вничью с «Гремио» (1:1) в чемпионате Бразилии.

«Олвейc Рэди» набрал шесть баллов в квартете, одержав победы над «Интернасьоналом» (2:0) и «Депортиво» (2:0), которому крупно уступил в прошлом туре (2:7).

Боливийская команда занимает третью строчку в группе, по-прежнему претендуя на проход в раунд плей-офф.

Информация для ставок

• «Интернасьонал» одержал 7 побед в 10 прошлых матчах на своем поле во всех турнирах
• «Олвейс Рэди» проиграл три предыдущих гостевых поединка, пропустив в них 14 голов
• В 4 из 5 прошлых поединков «Олвейс Рэди» выиграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Олвейс Рэди» — это чисто домашняя команда, которая преимущественно добивается положительных результатов в домашних стенах. Учитывая это, а также необходимость «Интернасьонала» побеждать, предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(2,5) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.30 2.69 1.45
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 11:32
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Интернасьонал»
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