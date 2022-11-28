Иран – США. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

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вчера, 18:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение американской сборной. На победу США линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется за 3.35, а победа Ирана принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

Сборная Ирана после сокрушительного поражения в первой игре, смогла собраться и показать качественный футбол, добившись важного результата. Сейчас коллектив с тремя очками идет на втором месте, и чтобы с большой вероятностью пройти в плей-офф может себе позволить даже ничью. В прошлой встрече Иран оказался сильнее Уэльса (2:0), а ранее был разгромлен командой Англии (2:6).

Сборная США добилась двух ничьих в прошлых турах, однако без побед из группы не выходят. Теперь коллектив ждет решающая игра с Ираном, от которого он отстает на один балл. Таким образом в плей-офф команду может вывести победа с любым счетом. В двух последних поединках США разошлись миром с Англией (0:0) и Уэльсом (1:1).

Информация для ставок

Сборная Ирана проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей команды США завершились вничью

завершились вничью В единственном матче между сборными более 20 лет назад победу одержал Иран (2:1)

Семь из десяти последних матчей США завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз