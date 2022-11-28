Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Иран – США. Прогноз на матч чемпионата мира (29.11.2022)

вчера, 18:41
Иран

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение американской сборной. На победу США линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется за 3.35, а победа Ирана принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.123.472.01
Лига Ставок 4.00 3.40 2.01
Мелбет 3.88 3.40 2.08
1XBET 4.02 3.56 2.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.02.

Форма команд

Сборная Ирана после сокрушительного поражения в первой игре, смогла собраться и показать качественный футбол, добившись важного результата. Сейчас коллектив с тремя очками идет на втором месте, и чтобы с большой вероятностью пройти в плей-офф может себе позволить даже ничью. В прошлой встрече Иран оказался сильнее Уэльса (2:0), а ранее был разгромлен командой Англии (2:6).

Сборная США добилась двух ничьих в прошлых турах, однако без побед из группы не выходят. Теперь коллектив ждет решающая игра с Ираном, от которого он отстает на один балл. Таким образом в плей-офф команду может вывести победа с любым счетом. В двух последних поединках США разошлись миром с Англией (0:0) и Уэльсом (1:1).

Информация для ставок

  • Сборная Ирана проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей команды США завершились вничью
  • В единственном матче между сборными более 20 лет назад победу одержал Иран (2:1)
  • Семь из десяти последних матчей США завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе сборные будут играть на результат, не обращая внимания на качество и зрелищность игры. Предполагаем, что Иран и США будут сражаться до последней минуты, но матч окончится ничьей. Сделать ставку на такой результат можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.34 1.58 1.71 2.11 1.37 3.05
Мелбет 1.70 2.23
1XBET 1.65 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:59
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 