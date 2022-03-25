Ирландия — Бельгия. Прогноз на товарищеский матч сборных (26.03.2022)

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вчера, 14:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого матча является сборная Бельгии. Команда играет гостевой поединок, и поставить на нее можно по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа хозяев оценивается коэффициентом 5.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.76.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.72. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.24.

Форма команд

Ирландия не имела никаких шансов пробиться на Чемпионат мира, выступая в одной группе с такими командами, как Сербия и Португалия. Коллектив занял третье место в группе и на восемь очков отстал от заветного второго места. В последних двух турах команде удалось завоевать четыре очка благодаря победе над Люксембургом (3:0), а также ничьей с Португалией (0:0).

Бельгия была лидером своей группы и прошла отбор на одном дыхании. Команда завоевала 20 очков и заняла первое место с отрывом от ближайшего соперника Уэльса в пять очков. В последнем туре во встрече с валлийцами был зафиксирован счет (1:1), а чуть ранее без проблем была обыграна Эстония (3:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Ирландии насчитывает шесть поединков (три победы и три ничьих)

Бельгия выиграла лишь одну из четырех последних игр

Минувшая очная встреча состоялась в 2016 году и завершилась победой Бельгии со счетом (3:0)

Ирландия четыре матча подряд сохраняет свои ворота в неприкосновенности

Прогноз

Ирландия приложит максимум усилий для того, чтобы создать проблемы бельгийцам и не дать им легко завоевать победу, но Бельгия понимает важность этого матча и без уверенной победы с поля не уйдет. Предлагаем сделать ставку на победу Бельгии в БК Фонбет по коэффициенту 1.65.