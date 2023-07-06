«Ислочь» — «Минск». Прогноз на матч чемпионата России (08.07.2023)

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вчера, 09:07

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ислочь», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Сделать выбор в пользу гостей можно за 3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Ислочь» идет в группе догоняющих лидеров в турнирной таблице, но отрыв от первой тройки достаточно велик. Команда занимает пятое место с 20 баллами и на 11 пунктов отстает от лидера турнирной таблицы. В предстоящем поединке с «Минском» хозяевам очень нужна победа, так как отрыв от нынешнего соперника совсем небольшой и в случае осечки коллективу может угрожать понижение в таблице. Два последних матча «Ислочь» выиграла у «Энергетик-БГУ» (1:0) и «Гомеля» (3:1).

«Минск» находится совсем недалеко от «Ислочи», а именно на расстоянии одной победы. Команда не демонстрирует стабильных результатов, но может создать проблемы любому сопернику в отдельном матче. В случае победы гости догонят «Ислочь», что является для них лучшей турнирной мотивацией. В двух последних поединках чемпионата Беларуси «Минск» обыграл «Торпедо-БелАЗ» на своем поле (1:0) и оказался сильнее «Белшины» на выезде (2:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Ислочи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Минск» выиграл три из четырех последних поединков

«Ислочь» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Минском»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно в последнее время, поэтому существует большая вероятность, что и в этот раз зрители не увидят голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.93.