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«Атлетик» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской примеры (15.08.2022)

вчера, 22:19
Атлетик - Мальорка

Ставки букмекеров

«Атлетик» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.62, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Мальорка» за 6.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.603.966.78
Лига Ставок 1.62 3.90 6.00
Мелбет 1.65 4.00 6.20
1XBET 1.65 4.00 6.20

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Атлетик» по итогам прошлого чемпионата занял восьмое место, записав к себе в актив 58 очков. За время отведенное на подготовку клуб провел шесть матчей. Три завершились с положительным результатом, в двух расписана «мировая», а в одном допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Алавес» победителя не выявили (1:1).

«Мальорка» в сезоне 2021/2022 расположилась на 16 строчке, набрав 39 очков. За период летних сборов команда сыграла шесть спаррингов, в которых трижды выиграла и трижды сыграла вничью. В крайнем противостоянии «мировая» расписана с «Ибица» (0:0).

Информация для ставок

  • «Атлетик» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
  • В 14 из 15 последних матчах «Мальорка» забила менее 2.5 голов
  • «Атлетик» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.65 1.74 2.20 1.38 3.26
Лига Ставок 2.32 1.59 1.70 2.11
Мелбет 1.77 2.23
1XBET 1.77 2.23
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:29
Победа команды "Атлетик" с форой (0) в этом матче. Удачи
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