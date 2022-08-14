«Атлетик» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской примеры (15.08.2022)

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вчера, 22:19

Ставки букмекеров

«Атлетик» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.62, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Мальорка» за 6.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.77, а ТБ (2.5) по 2.12.

Форма команд

«Атлетик» по итогам прошлого чемпионата занял восьмое место, записав к себе в актив 58 очков. За время отведенное на подготовку клуб провел шесть матчей. Три завершились с положительным результатом, в двух расписана «мировая», а в одном допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Алавес» победителя не выявили (1:1).

«Мальорка» в сезоне 2021/2022 расположилась на 16 строчке, набрав 39 очков. За период летних сборов команда сыграла шесть спаррингов, в которых трижды выиграла и трижды сыграла вничью. В крайнем противостоянии «мировая» расписана с «Ибица» (0:0).

Информация для ставок

«Атлетик» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

В 14 из 15 последних матчах «Мальорка» забила менее 2.5 голов

«Атлетик» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.40 в БК Лига Ставок.