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«Атлетик Бильбао» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (17.04.2022)

вчера, 23:44
Атлетик - Сельта

Ставки букмекеров

«Атлетик» идет явным фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.81, ничья в игре идет за 3.55, а победа «Сельты» котируется по 5.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.684.80
Фонбет 1.77 3.55 4.90
Мелбет 1.85 3.74 4.80
1XBET 1.85 3.74 4.80

Эксперты предполагают, что в матче забьет лишь одна команда, или же не будет голов. Такую ставку предлагают заиграть за 1.81, а противоположный исход за 2.00.

Форма команд

«Атлетик» после 31 тура имеет в активе 45 очков и занимает восьмое место в таблице. На счету команды в текущем сезоне 11 побед, 12 ничьих и восемь поражений. Последние пять туров завершились для клуба двумя победами, двумя ничьими и одним поражением. Крайняя игра против «Вильярреала» закончилась с равным счетом (1-1).

«Сельта» в нынешнем сезоне располагает такими результатами: девять побед, девять ничьих и 13 проигрышей. Команда занимает 12 место в чемпионате с 36 очками. В пяти последних матчах «Сельта» трижды терпела проигрыш, по разу выиграла и сыграла вничью. Крайняя игра оказалась неудачной, очки были отданы «Эспаньолу» (1-0).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Сельты» завершились с более 1.5 голами
  • «Сельта» не проиграла в 4 из 5 последних очных встречах
  • «Атлетик» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей

Прогноз

Противостояния «Атлетика» и «Сельты» всегда выдаются напряженными и не очень результативными. Так же, учитывая форму и турнирное положение команд, предлагаем заиграть ставку, что забьет только одна команда, или не будет голов по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.64 1.75 2.19 1.37 3.30
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:16
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:51
Может быть жарко, скажем 5 мячей, или 4.
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