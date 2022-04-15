«Атлетик Бильбао» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (17.04.2022)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

«Атлетик» идет явным фаворитом в предстоящем матче. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.81, ничья в игре идет за 3.55, а победа «Сельты» котируется по 5.00 в БК Фонбет.

Эксперты предполагают, что в матче забьет лишь одна команда, или же не будет голов. Такую ставку предлагают заиграть за 1.81, а противоположный исход за 2.00.

Форма команд

«Атлетик» после 31 тура имеет в активе 45 очков и занимает восьмое место в таблице. На счету команды в текущем сезоне 11 побед, 12 ничьих и восемь поражений. Последние пять туров завершились для клуба двумя победами, двумя ничьими и одним поражением. Крайняя игра против «Вильярреала» закончилась с равным счетом (1-1).

«Сельта» в нынешнем сезоне располагает такими результатами: девять побед, девять ничьих и 13 проигрышей. Команда занимает 12 место в чемпионате с 36 очками. В пяти последних матчах «Сельта» трижды терпела проигрыш, по разу выиграла и сыграла вничью. Крайняя игра оказалась неудачной, очки были отданы «Эспаньолу» (1-0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Сельты» завершились с более 1.5 голами

«Сельта» не проиграла в 4 из 5 последних очных встречах

«Атлетик» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей

Прогноз

Противостояния «Атлетика» и «Сельты» всегда выдаются напряженными и не очень результативными. Так же, учитывая форму и турнирное положение команд, предлагаем заиграть ставку, что забьет только одна команда, или не будет голов по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.