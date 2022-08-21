«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (21.08.2022)

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сегодня, 01:52

Ставки букмекеров

«Атлетик» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.75, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Валенсия» по 5.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают результативного матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.78, а ТБ (2.5) за 2.11.

Форма команд

«Атлетик» начал сезон 2022/2023 не совсем удачно. В первом туре расписана нулевая ничья с не самой сильной «Мальоркой».

«Валенсия» стартовала в турнире с минимальной домашней победы над «Жирона» (1:0).

Информация для ставок

«Валенсия» не выиграла в 11 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Атлетик» не было голов или забила только одна команда

Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.