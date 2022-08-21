Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Атлетик» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (21.08.2022)

сегодня, 01:52
Атлетик - Валенсия

Ставки букмекеров

«Атлетик» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.75, ничья в игре котируется по 3.65, а победа «Валенсия» по 5.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.595.19
Лига Ставок 1.75 3.75 5.00
Мелбет 1.78 3.86 5.15
1XBET 1.78 3.86 5.15

Аналитики не ожидают результативного матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.78, а ТБ (2.5) за 2.11.

Форма команд

«Атлетик» начал сезон 2022/2023 не совсем удачно. В первом туре расписана нулевая ничья с не самой сильной «Мальоркой».

«Валенсия» стартовала в турнире с минимальной домашней победы над «Жирона» (1:0).

Информация для ставок

  • «Валенсия» не выиграла в 11 из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчах «Атлетик» не было голов или забила только одна команда
  • Четыре из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.42 1.55 1.75 2.05 1.39 2.90
Мелбет 1.83 2.14
1XBET 1.83 2.14
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 