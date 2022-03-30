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«Атлетико» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (02.04.2022)

вчера, 11:41
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что у гостей мало шансов на успех в предстоящей игре. Ставки на победу «Атлетико» компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.32, ничья играется за 4.80, а победа «Алавеса» доступна по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.364.8911.37
Фонбет 1.35 4.70 10.50
Мелбет 1.39 5.05 10.00
1XBET 1.39 5.05 10.00
BetBoom 1.37 4.73 10.59

Также аналитики не ждут голевой результативности в этом противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

Футболисты «Атлетико» смогли одержать пять побед подряд в чемпионате Испании. Эти результаты позволили коллективу из Мадрида подняться на четвертое место в общем зачете.

В минувшем туре Ла Лиги подопечные Диего Симеоне одержали минимальную викторию на поле «Райо Вальекано» (1:0). Также «матрасники» отметились выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись в гостях с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Алавес» рискует понизиться в классе по итогам этого сезона. На данный момент «славные» базируются на втором снизу месте рейтинга, отставая от безопасной зоны на пять баллов.

Выделим, что в двух минувших турах чемпионата «Алавес» не пополнял запас очков. Клуб последовательно проиграл «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Гранаде» (2:3), продлив серию без побед до шести туров.

Информация для ставок

  • «Атлетико» не проигрывал в 35 из последних 38 домашних матчей Ла Лиги
  • «Алавес» проиграл 7 из прошлых 8 гостевых матчей чемпионата
  • «Атлетико» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 домашних матчей лиги

Прогноз

Статус фаворита «Атлетико» в этом матче вполне оправдан, учитывая то, какие результаты показывает «Алавес» в гостевых играх. Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.51 1.93 1.98 1.50 2.76
Фонбет 1.87 1.93
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:31
Победа команды Атлетико с Азиатской форой (-1) в этом матче.
4hdqvzzjqvw2
4hdqvzzjqvw2
вчера в 13:37
Футбольный клуб «Атлетико» одержит победу.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:45
«Атлетико» победит.
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