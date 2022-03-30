«Атлетико» — «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (02.04.2022)

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вчера, 11:41

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что у гостей мало шансов на успех в предстоящей игре. Ставки на победу «Атлетико» компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.32, ничья играется за 4.80, а победа «Алавеса» доступна по котировке 9.00.

Также аналитики не ждут голевой результативности в этом противостоянии. Сыграть ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

Футболисты «Атлетико» смогли одержать пять побед подряд в чемпионате Испании. Эти результаты позволили коллективу из Мадрида подняться на четвертое место в общем зачете.

В минувшем туре Ла Лиги подопечные Диего Симеоне одержали минимальную викторию на поле «Райо Вальекано» (1:0). Также «матрасники» отметились выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов, справившись в гостях с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Алавес» рискует понизиться в классе по итогам этого сезона. На данный момент «славные» базируются на втором снизу месте рейтинга, отставая от безопасной зоны на пять баллов.

Выделим, что в двух минувших турах чемпионата «Алавес» не пополнял запас очков. Клуб последовательно проиграл «Реал Сосьедаду» (0:1) и «Гранаде» (2:3), продлив серию без побед до шести туров.

Информация для ставок

«Атлетико» не проигрывал в 35 из последних 38 домашних матчей Ла Лиги

«Алавес» проиграл 7 из прошлых 8 гостевых матчей чемпионата

«Атлетико» забивал минимум 2 гола в 5 из прошлых 6 домашних матчей лиги

Прогноз

Статус фаворита «Атлетико» в этом матче вполне оправдан, учитывая то, какие результаты показывает «Алавес» в гостевых играх. Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.