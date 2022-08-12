«Барселона» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (13.08.2022)

Ставки букмекеров
«Барселона» идет очевидным фаворитом поединка. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.23, ничья в игре котируется по 6.50, а победа «Райо Вальекано» по 12.00 в БК Лига Ставок.
|
- : -
сегодня, 22:00
Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ (2.5) за 2.55.
Форма команд
«Барселона» по итогам сезона 2021/2022 заняла второе место в таблице, набрав 73 очка. Во время летних сборов команда сыграла шесть матчей, четыре из которых выиграно, а два сыграно вничью. В крайнем противостоянии обыгран «Нью-Йорк Рэд Буллз» (0:2).
«Райо Вальекано» в прошлом розыгрыше расположился на 12 строчке, с 42 очками в активе. За период предсезонной подготовки клуб провел шесть спаррингов. По два завершились победами и ничьими, а в одном допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Вальядолид» победителя не выявили (0:0).
Информация для ставок
- 11 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами
- В 12 из 15 последних матчах «Барселона» забила менее 2.5 голов
- «Барселона» выиграла в трех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая статус команд, турнирные задачи и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.