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«Барселона» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (13.08.2022)

вчера, 23:01
Барселона - Райо Вальекано

Ставки букмекеров

«Барселона» идет очевидным фаворитом поединка. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.23, ничья в игре котируется по 6.50, а победа «Райо Вальекано» по 12.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.207.3315.78
Лига Ставок 1.20 7.20 14.00
Мелбет 1.20 7.60 18.00
1XBET 1.20 7.60 18.00

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ (2.5) за 2.55.

Форма команд

«Барселона» по итогам сезона 2021/2022 заняла второе место в таблице, набрав 73 очка. Во время летних сборов команда сыграла шесть матчей, четыре из которых выиграно, а два сыграно вничью. В крайнем противостоянии обыгран «Нью-Йорк Рэд Буллз» (0:2).

«Райо Вальекано» в прошлом розыгрыше расположился на 12 строчке, с 42 очками в активе. За период предсезонной подготовки клуб провел шесть спаррингов. По два завершились победами и ничьими, а в одном допущен проигрыш. В крайнем противостоянии с «Вальядолид» победителя не выявили (0:0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Райо Вальекано» завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах «Барселона» забила менее 2.5 голов
  • «Барселона» выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая статус команд, турнирные задачи и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.50 2.12 1.78
Лига Ставок 2.55 1.50 2.02 1.77
Мелбет 2.50 1.48
1XBET 2.50 1.48
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