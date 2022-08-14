«Кадис» — «Реал Сосьедад» . Прогноз на матч испанской Примеры (14.08.2022)

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сегодня, 09:57

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.21, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Кадис» за 3.60 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.40.

Форма команд

«Кадис» в прошедшем розыгрыше занял 17 место в таблице, набрав 39 очков. За время отведенное на подготовку команда сыграла шесть матчей. Дважды выиграла, расписала «мировую» и трижды уступила, в том числе, в крайнем поединке с «Севилья» (1:0).

«Реал Сосьедад» по итогам сезона 2021/2022 расположился на шестой строчке чемпионата, записав в актив 62 очка. На протяжении летних сборов клуб провел шесть спаррингов. Два выиграно, три проиграно и один сыгран вничью. В крайнем противостоянии победа отдана «Атлетик» (1:0).

Информация для ставок

«Кадис не выиграл в 10 из 15 последних матчах

В 14 из 15 последних матчах „Реал Сосьедад“ забил менее 2.5 голов

„Реал Сосьедад“ выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) „Реал Сосьедад“ с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.