Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Кадис» — «Реал Сосьедад» . Прогноз на матч испанской Примеры (14.08.2022)

сегодня, 09:57
Кадис - Реал Сосьедад

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.21, ничья в игре продается за 3.25, а победа «Кадис» за 3.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.683.302.23
Лига Ставок 3.60 3.15 2.24
Мелбет 3.76 3.20 2.29
1XBET 3.76 3.20 2.29

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.40.

Форма команд

«Кадис» в прошедшем розыгрыше занял 17 место в таблице, набрав 39 очков. За время отведенное на подготовку команда сыграла шесть матчей. Дважды выиграла, расписала «мировую» и трижды уступила, в том числе, в крайнем поединке с «Севилья» (1:0).

«Реал Сосьедад» по итогам сезона 2021/2022 расположился на шестой строчке чемпионата, записав в актив 62 очка. На протяжении летних сборов клуб провел шесть спаррингов. Два выиграно, три проиграно и один сыгран вничью. В крайнем противостоянии победа отдана «Атлетик» (1:0).

Информация для ставок

  • «Кадис не выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 14 из 15 последних матчах „Реал Сосьедад“ забил менее 2.5 голов
  • „Реал Сосьедад“ выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) „Реал Сосьедад“ с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.60 2.48 1.30 3.77
Лига Ставок 2.00 1.79 1.55 2.41
Мелбет 1.60 2.55
1XBET 1.60 2.55
Все комментарии
h6yynsm8a9a2
h6yynsm8a9a2
сегодня в 15:54
Победу одержит «Реал Сосьедад»
d3kf4hanp77j
d3kf4hanp77j
сегодня в 15:54
Фаворит матча «Реал Сосьедад»
shlomo
shlomo
сегодня в 14:37
Гости не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 