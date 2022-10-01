«Кадис» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

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вчера, 01:03

Ставки букмекеров

«Вильярреал», со значительным перевесом идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.62, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Кадиса» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что изобилия голов в этом поединке не будет и ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.99 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кадис» после шести сыгранных туров идет на предпоследнем месте в турнире. В активе команды три набранных очка и всего один забитый гол. После пяти поражений подряд, в крайнем противостоянии взят верх над «Вальядолидом» (1:0). Такие результаты, можно назвать катастрофическими. Футболистам, тренерскому штабу и руководство стоит пересмотреть свой подход к делу, потому что текущие результаты – прямой путь на понижение в классе в следующем сезоне.

«Вильярреал» в этом сезоне выглядит очень неплохо. Клуб занимает шестую строчку в чемпионате, набрав 11 очков. Отличительной чертой является то, что к седьмому туру команда пропустила всего два мяча (меньше только у «Барселоны» — 1). В крайнем на сегодня противостоянии в Ла лиге, при домашних трибунах, расписана ничья с «Севильей» (1:1), а в Лиге конференции обыгран «Хаполэль» (2:1).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Кадиса» завершились с менее 2.5 голами

«Вильярреал» не проиграл в 14 из 15 последних матчах

«Вильярреал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору «Вильярреала» (-1) с коэффициентом 2.08 в БК Лига Ставок.