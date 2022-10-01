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«Кадис» — «Вильярреал». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

вчера, 01:03
Кадис - Вильярреал

Ставки букмекеров

«Вильярреал», со значительным перевесом идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.62, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Кадиса» по 5.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.854.061.65
Лига Ставок 4.80 3.65 1.73
Мелбет 5.35 3.94 1.74
1XBET 5.25 3.94 1.75

Аналитики предполагают, что изобилия голов в этом поединке не будет и ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.87, а ТБ (2.5) за 1.99 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Кадис» после шести сыгранных туров идет на предпоследнем месте в турнире. В активе команды три набранных очка и всего один забитый гол. После пяти поражений подряд, в крайнем противостоянии взят верх над «Вальядолидом» (1:0). Такие результаты, можно назвать катастрофическими. Футболистам, тренерскому штабу и руководство стоит пересмотреть свой подход к делу, потому что текущие результаты – прямой путь на понижение в классе в следующем сезоне.

«Вильярреал» в этом сезоне выглядит очень неплохо. Клуб занимает шестую строчку в чемпионате, набрав 11 очков. Отличительной чертой является то, что к седьмому туру команда пропустила всего два мяча (меньше только у «Барселоны» — 1). В крайнем на сегодня противостоянии в Ла лиге, при домашних трибунах, расписана ничья с «Севильей» (1:1), а в Лиге конференции обыгран «Хаполэль» (2:1).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Кадиса» завершились с менее 2.5 голами
  • «Вильярреал» не проиграл в 14 из 15 последних матчах
  • «Вильярреал» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору «Вильярреала» (-1) с коэффициентом 2.08 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.52 1.88 2.03 1.49 2.81
Лига Ставок 2.41 1.53 1.74 2.02 1.39 2.85
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.16 5.55
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 07:20
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 02:18
Победа гостей!
Гость
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