«Леванте» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (04.04.2022)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Линия, которую открыла букмекерская контора Фонбет на эту игру, выглядит так: победа «Леванте» играется по коэффициенту 3.70, вероятность ничьи оценивается в 3.80, а взять победу «Вильярреала» можно по котировке 1.98.

Также аналитики ожидают результативный футбол от команд. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Леванте» является худшим коллективом Ла Лиги, занимая последнее место в турнирной таблице. За 29 проведенных туров клуб набрал 19 очков, установив такие результаты: три победы, 10 ничьих и 16 поражений.

Выделим, что в трех минувших турах чемпионата «Леванте» заработал только один балл, сыграв вничью с «Эспаньолом» (1:1), а также уступив в данной серии «Атлетику» (1:3) и «Осасуне» (1:3).

«Вильярреал» находится на седьмой позиции рейтинга Ла Лиги. У «желтой субмарины» на счету 45 баллов, а дистанция от первой четверки составляет девять очков.

В текущем розыгрыш Примеры футболисты «Вильярреала» организовала 12 побед и девять ничьих, проиграв восемь поединков своим оппонентам.

Отметим, что в минувшем туре «Вильярреал» сенсационно проиграл в гостях «Кадису» (0:1), но в Лиге чемпионов клуб пробился в четвертьфинал, победив в гостях «Ювентус» (3:0).

Информация для ставок

«Леванте» не побеждал в 34 из последних 37 матчей Ла Лиги

«Вильярреал» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых турах чемпионата

«Вильярреал» не проигрывал в 5 прошлых официальных матчах с «Леванте»

Прогноз

На этот матч мы порекомендуем комбинированную ставку – «Вильярреал» не проиграет и ТМ(3,5) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.90.