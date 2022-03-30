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«Леванте» — «Вильярреал». Прогноз на матч Ла Лиги (04.04.2022)

вчера, 11:43
Вильярреал

Ставки букмекеров

Линия, которую открыла букмекерская контора Фонбет на эту игру, выглядит так: победа «Леванте» играется по коэффициенту 3.70, вероятность ничьи оценивается в 3.80, а взять победу «Вильярреала» можно по котировке 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.893.811.99
Фонбет 3.75 3.70 1.93
Мелбет 3.80 3.90 2.02
1XBET 3.80 3.90 2.02
BetBoom 3.89 3.74 1.96

Также аналитики ожидают результативный футбол от команд. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Леванте» является худшим коллективом Ла Лиги, занимая последнее место в турнирной таблице. За 29 проведенных туров клуб набрал 19 очков, установив такие результаты: три победы, 10 ничьих и 16 поражений.

Выделим, что в трех минувших турах чемпионата «Леванте» заработал только один балл, сыграв вничью с «Эспаньолом» (1:1), а также уступив в данной серии «Атлетику» (1:3) и «Осасуне» (1:3).

«Вильярреал» находится на седьмой позиции рейтинга Ла Лиги. У «желтой субмарины» на счету 45 баллов, а дистанция от первой четверки составляет девять очков.

В текущем розыгрыш Примеры футболисты «Вильярреала» организовала 12 побед и девять ничьих, проиграв восемь поединков своим оппонентам.

Отметим, что в минувшем туре «Вильярреал» сенсационно проиграл в гостях «Кадису» (0:1), но в Лиге чемпионов клуб пробился в четвертьфинал, победив в гостях «Ювентус» (3:0).

Информация для ставок

  • «Леванте» не побеждал в 34 из последних 37 матчей Ла Лиги
  • «Вильярреал» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых турах чемпионата
  • «Вильярреал» не проигрывал в 5 прошлых официальных матчах с «Леванте»

Прогноз

На этот матч мы порекомендуем комбинированную ставку – «Вильярреал» не проиграет и ТМ(3,5) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.37 2.17 1.76 1.69 2.28
Фонбет 2.10 1.73
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 2.18 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:14
Победа команды Вильярреал и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
j4v4h3f7ppxw
j4v4h3f7ppxw
вчера в 12:37
Футбольный клуб «Вильярреал» выиграет матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:44
Вильярреал победит.
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