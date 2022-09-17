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«Мальорка» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Примеры (17.09.2022)

вчера, 11:50
Мальорка - Альмерия

Ставки букмекеров

«Мальорка», с небольшим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.94, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Альмерии» по 4.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.083.324.16
Лига Ставок 1.93 3.30 4.20
Мелбет 1.92 3.29 4.84
1XBET 1.98 3.34 4.70

Аналитики ожидают, что команды сыграют в оборонительной манере, результатом чего будет низовой исход матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.68, а ТБ (2.5) за 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к шестому туру подходит с набранными пятью очками и располагается на 13 строчке в таблице. По ходу турнира команда по два матча выиграла и проиграла, а в одном добыла победу. В крайнем противостоянии допущен разгромный проигрыш от одного из грандов «Реал Мадрида» (1:4). Результаты команды являются привычными. «Мальорка» играет в своей манере и занимает комфортное для себя место в чемпионате. Не смотря на поражение в крайнем туре, настрой команды не поменяется.

«Альмерия» после пяти сыгранных туров занимает 14 место в чемпионате и имеет в активе 4 очка, тем самым располагаясь сразу за «Мальоркой». Клуб в текущей кампании по разу выиграл и сыграл вничью, а в трех поединках уступил. В крайнем туре команда минимально уступила «Осасуне» (0:1). Ситуация «Альмерии» похожа с «Мальоркой». Команда выгляди привычно, показывая нормальные для себя результаты.

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Мальорки» завершились с менее 3.5 голов
  • В девяти из 15 последних матчах «Альмерии» забили обе команды
  • «Мальорка» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая прямую конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику и историю очных противостояний. Предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Мальорки» больше (1.5) с коэффициентом 2.18 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.72 1.67 2.33 1.33 3.54
Лига Ставок 2.14 1.66 1.62 2.22
Мелбет 1.68 2.23
1XBET 1.50 2.68
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:34
Игра на три результата
Гость
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