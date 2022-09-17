«Мальорка» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Примеры (17.09.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

«Мальорка», с небольшим преимуществом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.94, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Альмерии» по 4.50 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что команды сыграют в оборонительной манере, результатом чего будет низовой исход матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.68, а ТБ (2.5) за 2.48 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к шестому туру подходит с набранными пятью очками и располагается на 13 строчке в таблице. По ходу турнира команда по два матча выиграла и проиграла, а в одном добыла победу. В крайнем противостоянии допущен разгромный проигрыш от одного из грандов «Реал Мадрида» (1:4). Результаты команды являются привычными. «Мальорка» играет в своей манере и занимает комфортное для себя место в чемпионате. Не смотря на поражение в крайнем туре, настрой команды не поменяется.

«Альмерия» после пяти сыгранных туров занимает 14 место в чемпионате и имеет в активе 4 очка, тем самым располагаясь сразу за «Мальоркой». Клуб в текущей кампании по разу выиграл и сыграл вничью, а в трех поединках уступил. В крайнем туре команда минимально уступила «Осасуне» (0:1). Ситуация «Альмерии» похожа с «Мальоркой». Команда выгляди привычно, показывая нормальные для себя результаты.

Информация для ставок

13 из 15 последних матчей «Мальорки» завершились с менее 3.5 голов

В девяти из 15 последних матчах «Альмерии» забили обе команды

«Мальорка» выиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая прямую конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику и историю очных противостояний. Предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Мальорки» больше (1.5) с коэффициентом 2.18 в БК Лига Ставок.