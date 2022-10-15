«Мальорка» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

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вчера, 11:38

Ставки букмекеров

«Севилья», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.75, ничья в игре продается за 3.05, а победа «Мальорки» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты, считают, что команды сыграют осторожно, от обороны. Аналитики не ждут голевой феерии в матче, поэтому ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.40 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к девятому туру располагается на 12 позиции в чемпионате, с набранными девятью очками. В нынешней кампании команда одержала две победы, а по три раза сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыт один максимальный результат, расписано две «мировые» и допущено два поражения. В крайнем противостоянии с «Эльче» победителя выявить не смогли (1:1).

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 18 строчку в таблице, находясь в зоне вылета, имея в активе шесть очков. В текущем розыгрыше добыта лишь одна победа и три ничьи, а четыре матча проиграно. В предшествующих пяти турах по два раза допущено поражение и расписана мировая, а один поединок выигран. В крайнем противостоянии с «Атлетик Бильбао» сильнейшего выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

«Севилья» не выиграла в 11 из 15 последних матчах в Примере

В девяти из 10 последних домашних матчах «Мальорка» забила менее 2.5 голов

«Севилья» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Севильи» с коэффициентом 1.89 в БК Лига Ставок.