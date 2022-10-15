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«Мальорка» — «Севилья». Прогноз на матч испанской Примеры (15.10.2022)

вчера, 11:38
Мальорка - Севилья

Ставки букмекеров

«Севилья», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.75, ничья в игре продается за 3.05, а победа «Мальорки» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.013.102.72
Лига Ставок 3.05 2.95 2.55
Мелбет 3.41 2.94 2.51
1XBET 3.13 3.13 2.66

Эксперты, считают, что команды сыграют осторожно, от обороны. Аналитики не ждут голевой феерии в матче, поэтому ТМ (2.5) котируется по 1.61, а ТБ (2.5) по 2.40 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Мальорка» к девятому туру располагается на 12 позиции в чемпионате, с набранными девятью очками. В нынешней кампании команда одержала две победы, а по три раза сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыт один максимальный результат, расписано две «мировые» и допущено два поражения. В крайнем противостоянии с «Эльче» победителя выявить не смогли (1:1).

«Севилья» на данном отрезке сезона выглядит очень слабо. Одна из сильнейших команд Испании, на сегодня занимает 18 строчку в таблице, находясь в зоне вылета, имея в активе шесть очков. В текущем розыгрыше добыта лишь одна победа и три ничьи, а четыре матча проиграно. В предшествующих пяти турах по два раза допущено поражение и расписана мировая, а один поединок выигран. В крайнем противостоянии с «Атлетик Бильбао» сильнейшего выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

  • «Севилья» не выиграла в 11 из 15 последних матчах в Примере
  • В девяти из 10 последних домашних матчах «Мальорка» забила менее 2.5 голов
  • «Севилья» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Севильи» с коэффициентом 1.89 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.83 1.60 2.48 1.28 3.98
Лига Ставок 1.84 1.90 1.47 2.55
Мелбет 1.55 2.52
1XBET 1.03 13.80
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:16
Победа гостей и оз !
Гость
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