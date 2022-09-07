«Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

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сегодня, 21:07

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.70, ничья в игре продается за 3.20, а победа «Валенсии» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды будут играть в закрытый футбол, тем самым предполагая низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.73, а ТБ (2.5) по 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Райо Вальекано» по состоянию на сегодня входит в пятерку команд, которые к пятому туру набрали четыре очка. Хозяева субботнего поединка идут на 14 строчке в таблице, в их активе одна победа и ничья в стартовых двух турах, а в двух крайний играх допущены поражения. В крайнем противостоянии очки отданы «Осасуне» (2:1).

«Валенсия» после сыгранных четырех туров находится ровно в середине турнирной таблицы, на 10 позиции, с набранными шестью очками. Статус середняка, для такого клуба это явно не то, к чему он стремится. После победного первого тура, в двух последующих было допущено два проигрыша, но в крайнем противостоянии команда пришла в себя и уверенно обыграла «Хетафе».

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Райо Вальекано» забил менее 1.5 голов

10 и 15 последних матчей «Валенсии» завершились с менее 2.5 голами

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Три из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на то, что «Валенсия» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.