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«Райо Вальекано» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (10.09.2022)

сегодня, 21:07
Райо Вальекано - Валенсия

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» в предстоящем матче идет фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.70, ничья в игре продается за 3.20, а победа «Валенсии» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.633.213.03
Лига Ставок 2.60 3.20 2.90
Мелбет 2.61 3.38 2.97
1XBET 2.61 3.38 2.97

Эксперты ожидают, что команды будут играть в закрытый футбол, тем самым предполагая низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.73, а ТБ (2.5) по 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Райо Вальекано» по состоянию на сегодня входит в пятерку команд, которые к пятому туру набрали четыре очка. Хозяева субботнего поединка идут на 14 строчке в таблице, в их активе одна победа и ничья в стартовых двух турах, а в двух крайний играх допущены поражения. В крайнем противостоянии очки отданы «Осасуне» (2:1).

«Валенсия» после сыгранных четырех туров находится ровно в середине турнирной таблицы, на 10 позиции, с набранными шестью очками. Статус середняка, для такого клуба это явно не то, к чему он стремится. После победного первого тура, в двух последующих было допущено два проигрыша, но в крайнем противостоянии команда пришла в себя и уверенно обыграла «Хетафе».

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Райо Вальекано» забил менее 1.5 голов
  • 10 и 15 последних матчей «Валенсии» завершились с менее 2.5 голами
  • В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды
  • Три из пяти последних очных встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний предлагаем заиграть ставку на то, что «Валенсия» не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.70 2.27 1.36 3.37
Лига Ставок 2.24 1.63 1.66 2.18
Мелбет 1.74 2.28
1XBET 1.74 2.28
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