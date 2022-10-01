«Севилья» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

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вчера, 00:57

Ставки букмекеров

«Атлетико», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.50, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Севильи» по 3.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают острожной игры, в оборонительном стиле от обеих команд. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.62, а ТБ (2.5) за 2.37 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» в розыгрыше 2022/2023 выглядит катастрофически плохо. Один из грандов испанского футбола, к седьмому туру выиграл всего одну игру. На счету клуба также три поражения и две ничьи. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Вильярреалом» (1:1). В Лиге чемпионов результаты не шибко лучше. Крайний поединок сыгран вничью с «Копенгагеном» (0:0). Команде нужно срочно набирать очки, чтобы сохранить шансы на борьбу за наивысшие места.

«Атлетико» к седьмому туру подходит на непривычно низком, для себя месте, на седьмом, сумев набрать 10 очков. В стартовых шести турах команда отпраздновала три победы, два раза сыграла вничью и однажды уступила. В крайнем противостоянии, в родных стенах, допущен проигрыш от текущего лидера турнира «Реал Мадрида» (1:2). Команда Диего Симоне должна прийти в себя также и после неожиданного поражения от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 1.5 голов

11 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 3.5 голами

«Севилья» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.