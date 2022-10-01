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«Севилья» — «Атлетико». Прогноз на матч испанской Примеры (01.10.2022)

вчера, 00:57
Севилья - Атлетико

Ставки букмекеров

«Атлетико», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.50, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Севильи» по 3.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.193.232.51
Лига Ставок 3.20 3.10 2.36
Мелбет 3.57 3.18 2.29
1XBET 3.32 3.30 2.42

Аналитики ожидают острожной игры, в оборонительном стиле от обеих команд. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.62, а ТБ (2.5) за 2.37 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Севилья» в розыгрыше 2022/2023 выглядит катастрофически плохо. Один из грандов испанского футбола, к седьмому туру выиграл всего одну игру. На счету клуба также три поражения и две ничьи. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Вильярреалом» (1:1). В Лиге чемпионов результаты не шибко лучше. Крайний поединок сыгран вничью с «Копенгагеном» (0:0). Команде нужно срочно набирать очки, чтобы сохранить шансы на борьбу за наивысшие места.

«Атлетико» к седьмому туру подходит на непривычно низком, для себя месте, на седьмом, сумев набрать 10 очков. В стартовых шести турах команда отпраздновала три победы, два раза сыграла вничью и однажды уступила. В крайнем противостоянии, в родных стенах, допущен проигрыш от текущего лидера турнира «Реал Мадрида» (1:2). Команда Диего Симоне должна прийти в себя также и после неожиданного поражения от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов.

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 1.5 голов
  • 11 из 15 последних матчей «Атлетико» завершились с менее 3.5 голами
  • «Севилья» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.63 2.40 1.30 3.76
Лига Ставок 2.04 1.72 1.57 2.31
Мелбет 1.63 2.33
1XBET 1.79 2.14
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 05:16
Победа команды гостей с форой (-0,25) в этом матче.
Гость
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