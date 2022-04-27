«Севилья» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (29.04.2022)

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27 апреля 2022, 23:02

Ставки букмекеров

«Севилья» идет очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.59, ничья в матче котируется по 3.65, а победа «Кадиса» по 6.70 в БК Фонбет.

Эксперты не ожидают от матча много забитых голов. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.67, а ТБ (2.5) по 2.21.

Форма команд

«Севилья» на сегодня занимает третью позицию в таблице, имея в активе 63 очка. В нынешнем сезоне команда 17 раз уходила с поля победителем, в 12 случаях заканчивала матч при равном счете и четырежды уступила. В последних пяти турах по два матча закончились победами и поражениями, а ещё в одном всё завершилось ничьей. Крайняя игра увенчалась триумфом над «Леванте» (2:3).

«Кадис» к 34 туру расположился на 17 строчке, набрав при этом 31 очко. По ходу турнира клуб шесть раз праздновал победу, 13 раз довольствовался ничьей и 14 раз терпел поражение. Прошедшие пять туров порадовали команду двумя выигрышами и одной «мировой», а два матча, в свою очередь, огорчили неудачами, в том числе и крайний против «Атлетика» (2:3).

Информация для ставок

«Севилья» выиграла пять последних очных встреч

13 из 15 последних матчей «Кадиса» завершились с менее 3.5 голами

«Кадис» в 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, историю очных встреч и текущую форму, предлагаем заиграть ставку, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.