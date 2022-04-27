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«Севилья» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (29.04.2022)

27 апреля 2022, 23:02
Севилья - Кадис

Ставки букмекеров

«Севилья» идет очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.59, ничья в матче котируется по 3.65, а победа «Кадиса» по 6.70 в БК Фонбет.

Испания. Примера 2021/2022
Севилья
Кадис
1 : 1
завершен
29 апреля 2022, 22:00
пятница
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.007.27
Фонбет 1.62 3.65 6.30
Мелбет 1.51 4.11 7.82
1XBET 1.61 4.00 6.95
BetBoom 1.50 3.94 7.34

Эксперты не ожидают от матча много забитых голов. Ставка ТМ (2.5) продается по цене 1.67, а ТБ (2.5) по 2.21.

Форма команд

«Севилья» на сегодня занимает третью позицию в таблице, имея в активе 63 очка. В нынешнем сезоне команда 17 раз уходила с поля победителем, в 12 случаях заканчивала матч при равном счете и четырежды уступила. В последних пяти турах по два матча закончились победами и поражениями, а ещё в одном всё завершилось ничьей. Крайняя игра увенчалась триумфом над «Леванте» (2:3).

«Кадис» к 34 туру расположился на 17 строчке, набрав при этом 31 очко. По ходу турнира клуб шесть раз праздновал победу, 13 раз довольствовался ничьей и 14 раз терпел поражение. Прошедшие пять туров порадовали команду двумя выигрышами и одной «мировой», а два матча, в свою очередь, огорчили неудачами, в том числе и крайний против «Атлетика» (2:3).

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла пять последних очных встреч
  • 13 из 15 последних матчей «Кадиса» завершились с менее 3.5 голами
  • «Кадис» в 15 последних матчах забил менее 2.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание статус команд, историю очных встреч и текущую форму, предлагаем заиграть ставку, что в матче не будет голов или забьет только одна команда с коэффициентом 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.68 2.20
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 1.57 2.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
28 апреля в 06:05
Победа команды хозяев и тотал меньше 2,5 в этом матче.
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