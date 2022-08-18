«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (19.09.2022)

Ставки букмекеров
«Севилья» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.57, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Вальядолид» за 6.30 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 23:00
Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.94.
Форма команд
«Севилья» стартовала в чемпионате неудачно. Один из грандов испанского футбола на выезде уступил «Сельта» (2:1).
«Вальядолид» после возвращения в высший дивизион сразу наткнулся на серьезное сопротивление. В домашних стенах команда разгромно проиграла «Вильярреал» (0:3).
Информация для ставок
- В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 2.5 голов
- «Вальядолид» выиграл в 10 из 15 последних матчах
- В пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов
- «Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Вальядолид» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.