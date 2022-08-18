Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИспания. Примера 2022/2023

«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (19.09.2022)

вчера, 22:22
Севилья - Вальядолид

Ставки букмекеров

«Севилья» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.57, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Вальядолид» за 6.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.574.156.70
Мелбет 1.63 4.18 6.05
1XBET 1.63 4.18 6.05

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.94.

Форма команд

«Севилья» стартовала в чемпионате неудачно. Один из грандов испанского футбола на выезде уступил «Сельта» (2:1).

«Вальядолид» после возвращения в высший дивизион сразу наткнулся на серьезное сопротивление. В домашних стенах команда разгромно проиграла «Вильярреал» (0:3).

Информация для ставок

  • В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 2.5 голов
  • «Вальядолид» выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов
  • «Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Вальядолид» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.90 2.01 1.47 2.89
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:04
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 