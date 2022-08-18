«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Примеры (19.09.2022)

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вчера, 22:22

Ставки букмекеров

«Севилья» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.57, ничья в игре продается за 3.90, а победа «Вальядолид» за 6.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.87, а ТБ (2.5) по 1.94.

Форма команд

«Севилья» стартовала в чемпионате неудачно. Один из грандов испанского футбола на выезде уступил «Сельта» (2:1).

«Вальядолид» после возвращения в высший дивизион сразу наткнулся на серьезное сопротивление. В домашних стенах команда разгромно проиграла «Вильярреал» (0:3).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Севилья» забила менее 2.5 голов

«Вальядолид» выиграл в 10 из 15 последних матчах

В пяти последних очных встречах команды забили менее 2.5 голов

«Севилья» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Вальядолид» с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.