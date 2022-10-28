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«Валенсия» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

вчера, 18:40
Валенсия - Барселона

Ставки букмекеров

«Барселона» идет явным фаворитом предстоящего матча, со значительным преимуществом. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.61, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Валенсии» за 5.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.494.441.62
Лига Ставок 5.20 4.50 1.60
Мелбет 5.75 4.64 1.60
1XBET 5.75 4.64 1.60

Эксперты ожидают зрелищного, атакующего футбола и как следствие результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.61, а ТМ (2.5) по 2.33 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» к 12 туру подходит на девятом месте в таблице, имея в активе 15 очков. В нынешней кампании клуб четыре раза обыгрывал соперников, три поединка сыграл вничью и четыре проиграл. В последних пяти турах расписано три «мировые», а по матчу увенчалось победой и огорчило поражением. В крайнем противостоянии, при родных трибунах, победа была отдана «Мальорке» (1:2).

«Барселона» после 11 туров занимает второе место в испанском первенстве. Команда имеет статистику из девяти побед, одной ничьей и одного поражения. В предшествующих пяти турах набрано 12 очков из 15 возможных, тому виной поражение от текущего лидера «Реала» (1:3). В крайнем противостоянии верх взят над «Атлетиком Бильбао» (4:0).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла в 10 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Валенсии» забили обе команды
  • «Барселона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.64 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.78 1.30 2.39 1.64 1.88 2.02
Лига Ставок 2.40 1.55 1.90 1.87
Мелбет 2.38 1.53
1XBET 2.38 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:55
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:49
Победа гостей и ОЗ !
Гость
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