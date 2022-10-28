«Валенсия» — «Барселона». Прогноз на матч испанской Примеры (29.10.2022)

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вчера, 18:40

Ставки букмекеров

«Барселона» идет явным фаворитом предстоящего матча, со значительным преимуществом. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.61, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Валенсии» за 5.10 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают зрелищного, атакующего футбола и как следствие результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.61, а ТМ (2.5) по 2.33 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Валенсия» к 12 туру подходит на девятом месте в таблице, имея в активе 15 очков. В нынешней кампании клуб четыре раза обыгрывал соперников, три поединка сыграл вничью и четыре проиграл. В последних пяти турах расписано три «мировые», а по матчу увенчалось победой и огорчило поражением. В крайнем противостоянии, при родных трибунах, победа была отдана «Мальорке» (1:2).

«Барселона» после 11 туров занимает второе место в испанском первенстве. Команда имеет статистику из девяти побед, одной ничьей и одного поражения. В предшествующих пяти турах набрано 12 очков из 15 возможных, тому виной поражение от текущего лидера «Реала» (1:3). В крайнем противостоянии верх взят над «Атлетиком Бильбао» (4:0).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла в 10 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Валенсии» забили обе команды

«Барселона» не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.64 в БК Лига Ставок.