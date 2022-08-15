«Истанбул Башакшехир» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

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сегодня, 14:33

Ставки букмекеров

Букмекеры главными фаворитами определенно считают «Истанбул Башакшехир». Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.05. В случае победы «Антверпена», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.1 за тотал больше 2.5 мячей, а тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Истанбул Башакшехир» смог занять четвертое место по итогам квалификации, что дает право клубу сыграть в Лиге Конференций. Клуб прошел уже два этапа, а поэтому ему осталось преодолеть последнюю ступеньку. В последнем матче чемпионата Турции «Истинбул Башашкехир» разгромил «Касымпаша» (4:0), а в Лиге Конференций на своем поле крупно обыграл «Брейдаблик» (3:0).

«Антверпен» находится в отличной форме и остается единственной командой, которая в чемпионате Бельгии после четырех туров набрала максимальное количество очков. Коллектив давно не проигрывает и не имел особых проблем в предыдущих стадиях квалификациях Лиги Конференций. Последние две встречи «Антверпена» завершились победой над «Эйпеном» (1:0) в Лиге Конференций и «Лиллестремом» (2:0) в Лиге Конференций.

Информация для ставок

«Антверпен» не проигрывает уже 14 матчей подряд, а турецкий клуб не знает поражений на протяжении 15 встреч

Три из четырех последних матчей «Антверпена» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из десяти последних матчей «Истанбул Башакшехир» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Антверпен» очень хорошо выступает в последних матчей, и мы предполагаем, что команда не уступит на выезде. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на Х2 «Антверпена» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.