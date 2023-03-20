Италия — Англия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

1679301014

сегодня, 11:30

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех хозяев можно по 2.85 Ничейный результат котируется цифрой 3.2

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.65.

Форма команд

Сборная Италии крайне мотивирована на эту квалификацию, ведь не хочет оставить свою страну без второго крупного международного турнира подряд. У чемпионов Европы крайне сложная группа и уже в первом туре она на своем поле примет одного из ее фаворитов. Повторение финала прошлого Евро станет настоящей изюминкой старта квалификации. Два последних матча Италии завершились поражением от Австрии и победой над сборной Албанией (3:1) в товарищеских поединках.

Сборная Англии достигла четвертьфинала чемпионата мира 2022 и теперь полностью сосредоточена на следующем отборе. За последние годы в этой стране собрался боеспособный коллектив, который может претендовать на самые высокие места и даже в этой игре от гостей ожидают победу. В прошлой игре Англия проиграла Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ 2022, а ранее была крупная победа над Сенегалом (3:0).

Информация для ставок

Сборная Италии проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Англия одержала три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матч между сборными завершились ничьими

Пять из семи встреч между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.