Италия — Англия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (23.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех хозяев можно по 2.85 Ничейный результат котируется цифрой 3.2
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23 марта 2023, 22:45
четверг
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.65.
Форма команд
Сборная Италии крайне мотивирована на эту квалификацию, ведь не хочет оставить свою страну без второго крупного международного турнира подряд. У чемпионов Европы крайне сложная группа и уже в первом туре она на своем поле примет одного из ее фаворитов. Повторение финала прошлого Евро станет настоящей изюминкой старта квалификации. Два последних матча Италии завершились поражением от Австрии и победой над сборной Албанией (3:1) в товарищеских поединках.
Сборная Англии достигла четвертьфинала чемпионата мира 2022 и теперь полностью сосредоточена на следующем отборе. За последние годы в этой стране собрался боеспособный коллектив, который может претендовать на самые высокие места и даже в этой игре от гостей ожидают победу. В прошлой игре Англия проиграла Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ 2022, а ранее была крупная победа над Сенегалом (3:0).
Информация для ставок
- Сборная Италии проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Англия одержала три победы из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матч между сборными завершились ничьими
- Пять из семи встреч между сборными закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Считаем, что матч будет не богатым на забитые мячи, а исход решит один или два гола. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.