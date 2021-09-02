Италия – Болгария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

Сборная Италии в очередном туре квалификации чемпионата мира во Флоренции сыграет против национальной команды Болгарии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 2 сентября 2021 года.
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1 : 1
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
У букмекеров нет сомнений в том, что Италия наберет три очка в этой игре. Поставить на победу хозяев поля БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.09. Вероятность ничьи в этом поединке оценивается по коэффициенту 11.50, а победа Болгарии идет по котировке 44.00. Также аналитики БК считают, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.49, ТМ(2,5) – 2.34.
Форма команд
Италия продолжает выступления в квалификации чемпионата мира уже в статусе победителя Евро-2020, где команда обыграла в финале Англии по итогам серии пенальти. В группе С отборочной кампании к ЧМ-2022 подопечные Роберто Манчини пока идут без потерь. Были оформлены убедительные и сухие победы над Северной Ирландией (2:0), Болгарией (2:0) и Литвой (2:0).
Болгария к четвертому туру квалификации чемпионата мира подходит на предпоследнем месте в турнирной таблице группы. Единственный балл команда оформила в гостевой игре против Северной Ирландии (0:0), которой предшествовали поражения от Италии (0:2) и Швейцарии (1:3).
Информация для ставок
- Италия побеждала Болгарию в 7 из 9 прошлых очных встреч
- Италия побеждала и не пропускала голы в 6 последних матчах на своем поле
- Болгария проиграла 6 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
Прогноз
Итальянцы намерены досрочно решить задачу с выходом на ЧМ-2022. Учитывая, как команда Манчини надежно действует в защите, предлагаем ставку на «сухую» победу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Мелбет.