ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Италия – Болгария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

вчера, 16:17

Сборная Италии в очередном туре квалификации чемпионата мира во Флоренции сыграет против национальной команды Болгарии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 2 сентября 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0912.0030.84
Фонбет Live! 6.10 1.15 45.00
Мелбет 1.09 13.30 24.00
1XBET 1.09 13.00 50.00
BetBoom 1.09 10.00 35.00

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что Италия наберет три очка в этой игре. Поставить на победу хозяев поля БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.09. Вероятность ничьи в этом поединке оценивается по коэффициенту 11.50, а победа Болгарии идет по котировке 44.00. Также аналитики БК считают, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.49, ТМ(2,5) – 2.34.

Форма команд

Италия продолжает выступления в квалификации чемпионата мира уже в статусе победителя Евро-2020, где команда обыграла в финале Англии по итогам серии пенальти. В группе С отборочной кампании к ЧМ-2022 подопечные Роберто Манчини пока идут без потерь. Были оформлены убедительные и сухие победы над Северной Ирландией (2:0), Болгарией (2:0) и Литвой (2:0).

Болгария к четвертому туру квалификации чемпионата мира подходит на предпоследнем месте в турнирной таблице группы. Единственный балл команда оформила в гостевой игре против Северной Ирландии (0:0), которой предшествовали поражения от Италии (0:2) и Швейцарии (1:3).

Информация для ставок

  • Италия побеждала Болгарию в 7 из 9 прошлых очных встреч
  • Италия побеждала и не пропускала голы в 6 последних матчах на своем поле
  • Болгария проиграла 6 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

Итальянцы намерены досрочно решить задачу с выходом на ЧМ-2022. Учитывая, как команда Манчини надежно действует в защите, предлагаем ставку на «сухую» победу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.50 2.06 1.81
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 4.08 1.26
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
Вчера, 22:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Все комментарии
n65sj2rn88ap
n65sj2rn88ap
вчера в 20:13
Тотал меньше (2.50) сыграет.
2sh5zy75fy7b
2sh5zy75fy7b
вчера в 20:11
Сборная Италия одержит победу.
9kv2q99c8ee7
9kv2q99c8ee7
вчера в 16:19
Италия выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100