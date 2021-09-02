Италия – Болгария. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (02.09.2021)

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вчера, 16:17

Сборная Италии в очередном туре квалификации чемпионата мира во Флоренции сыграет против национальной команды Болгарии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 2 сентября 2021 года.

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что Италия наберет три очка в этой игре. Поставить на победу хозяев поля БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.09. Вероятность ничьи в этом поединке оценивается по коэффициенту 11.50, а победа Болгарии идет по котировке 44.00. Также аналитики БК считают, что команды покажут результативный футбол. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по коэффициенту 1.49, ТМ(2,5) – 2.34.

Форма команд

Италия продолжает выступления в квалификации чемпионата мира уже в статусе победителя Евро-2020, где команда обыграла в финале Англии по итогам серии пенальти. В группе С отборочной кампании к ЧМ -2022 подопечные Роберто Манчини пока идут без потерь. Были оформлены убедительные и сухие победы над Северной Ирландией (2:0), Болгарией (2:0) и Литвой (2:0).

Болгария к четвертому туру квалификации чемпионата мира подходит на предпоследнем месте в турнирной таблице группы. Единственный балл команда оформила в гостевой игре против Северной Ирландии (0:0), которой предшествовали поражения от Италии (0:2) и Швейцарии (1:3).

Информация для ставок

Италия побеждала Болгарию в 7 из 9 прошлых очных встреч

Италия побеждала и не пропускала голы в 6 последних матчах на своем поле

Болгария проиграла 6 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз