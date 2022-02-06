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«Интер» – «Рома». Прогноз на матч кубка Италии (08.02.2022)

вчера, 22:19

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече «Интер». Поставить на победу «нерадзурри» можно по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 5.1. Ничья порадует игроков коэффициентом 4.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.335.54
Фонбет 1.57 4.30 5.40
Мелбет 1.66 4.44 5.25

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.65. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Интер» в последнем матче проиграл в городском дерби принципиальному сопернику «Милану» (1:2), выигрывая по ходу встречи. Команда продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, но отрыв от преследователей сократился до минимума. В последнем матче кубка страны коллектив лишь в дополнительное время сломил сопротивление «Эмполи» (3:2).

«Рома» в минувшем туре на своем поле не смогла поразить ворота откровенного аутсайдера «Дженоа». Матч получился боевым и скандальным и завершился со счетом (0:0). После 24 туров команда расположилась в еврокубковой зоне на седьмом месте. В рамках 1/8 финала кубка «волки» обыграли дома «Лечче» (3:1).

Информация для ставок

  • «Интер» выиграл в основное время лишь один из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5
  • В четырех последних выездных поединках с участием «Ромы» был зафиксирован результат ТБ 3.5

Прогноз

«Интер» фаворит встречи и, скорее всего, возьмет игру под свой контроль. Команда создаст много моментов, но и «Рома» не будет стоять в стороне и постарается дать достойный ответ. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.63 1.78 2.08
Фонбет 2.25 1.65
Мелбет 2.33 1.71
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:49
В этом матче победу одержит команда "Интер".
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:18
Интер победит!
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