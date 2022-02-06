«Интер» – «Рома». Прогноз на матч кубка Италии (08.02.2022)

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вчера, 22:19

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначный фаворит в этой встрече «Интер». Поставить на победу «нерадзурри» можно по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет и порадует коэффициент 5.1. Ничья порадует игроков коэффициентом 4.35.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.65. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Интер» в последнем матче проиграл в городском дерби принципиальному сопернику «Милану» (1:2), выигрывая по ходу встречи. Команда продолжает удерживать первое место в турнирной таблице, но отрыв от преследователей сократился до минимума. В последнем матче кубка страны коллектив лишь в дополнительное время сломил сопротивление «Эмполи» (3:2).

«Рома» в минувшем туре на своем поле не смогла поразить ворота откровенного аутсайдера «Дженоа». Матч получился боевым и скандальным и завершился со счетом (0:0). После 24 туров команда расположилась в еврокубковой зоне на седьмом месте. В рамках 1/8 финала кубка «волки» обыграли дома «Лечче» (3:1).

Информация для ставок

«Интер» выиграл в основное время лишь один из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает четыре игры (три победы и ничья)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТБ 2.5

2.5 В четырех последних выездных поединках с участием «Ромы» был зафиксирован результат ТБ 3.5

Прогноз

«Интер» фаворит встречи и, скорее всего, возьмет игру под свой контроль. Команда создаст много моментов, но и «Рома» не будет стоять в стороне и постарается дать достойный ответ. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.75.