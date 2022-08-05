«Монца» — «Фрозиноне». Прогноз на матч кубка Италии (07.08.2022)

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сегодня, 11:10

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в успех «Фрозиноне» любой игрок может по коэффициенту 4.15. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Монца» в конце минувшего сезона прошла тяжелейшее испытание в виде плей-офф за право играть в элитном дивизионе и выполнила поставленную задачу. В июле коллектив основательно готовился и провел ряд контрольных поединков, где без проблем обыграл несколько низшелиговых итальянских клубов, среди которых были «Сити Нова» (3:2), «Новара» (5:0) и «Ренате» (4:0).

«Фрозиноне» в товарищеских играх имел возможность проверить свои силы на фоне «Тернаны» и «Бари». Оба матча завершились в пользу «сине-желтых», а финальный свисток зафиксировал победы (3:2) и (1:0) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Монцы» насчитывает 10 матчей (восемь побед и две ничьих)

«Фрозиноне» потерпел четыре поражения в 10 последних играх

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Пять последних поединков с участием «Монцы» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монца» на ходу и демонстрирует очень организованный футбол, оформляя победу за победой. Выход в 1/16 финала коллективу крайне необходим, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.