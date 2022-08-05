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«Монца» — «Фрозиноне». Прогноз на матч кубка Италии (07.08.2022)

сегодня, 11:10
Монца

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Поверить в успех «Фрозиноне» любой игрок может по коэффициенту 4.15. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.893.354.34
Лига Ставок 1.89 3.65 4.20
Мелбет 1.85 3.52 4.16

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.72, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Монца» в конце минувшего сезона прошла тяжелейшее испытание в виде плей-офф за право играть в элитном дивизионе и выполнила поставленную задачу. В июле коллектив основательно готовился и провел ряд контрольных поединков, где без проблем обыграл несколько низшелиговых итальянских клубов, среди которых были «Сити Нова» (3:2), «Новара» (5:0) и «Ренате» (4:0).

«Фрозиноне» в товарищеских играх имел возможность проверить свои силы на фоне «Тернаны» и «Бари». Оба матча завершились в пользу «сине-желтых», а финальный свисток зафиксировал победы (3:2) и (1:0) соответственно.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Монцы» насчитывает 10 матчей (восемь побед и две ничьих)
  • «Фрозиноне» потерпел четыре поражения в 10 последних играх
  • Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»
  • Пять последних поединков с участием «Монцы» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Монца» на ходу и демонстрирует очень организованный футбол, оформляя победу за победой. Выход в 1/16 финала коллективу крайне необходим, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.57 1.72 2.10
Лига Ставок 2.30 1.60 1.70 2.13
Мелбет 1.75 2.12
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