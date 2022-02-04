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«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

вчера, 23:51

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два клуба из разных частей таблицы, поэтому котировки букмекеров имеют перевес в сторону хозяев. Поставить на победу «Аталанты» с форой(-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 12.5. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 6.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.4513.05
Фонбет 1.23 6.50 12.00
Мелбет 1.27 6.60 12.50
1XBET 1.27 6.60 12.50
BetBoom 1.23 6.70 13.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Аталанта» два последних матча перед паузой провела без забитых голов и завершила нулевой ничьей. Соперниками команды были миланский «Интер» и римский «Лацио». После 22 игр коллектив расположился на четвертом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за медали чемпионата.

«Кальяри» смог выстоять под натиском «Фиорентины» в последнем домашнем матче. Игра закончилась со счетом (1:1). Два поединка ранее клуб минимально проиграл на выезде «Сассуоло» и «Роме» с одинаковым счетом (0:1). Коллектив продолжает бороться за выживание, после 23 встреч имея 17 очков в копилке.

Информация для ставок

  • «Аталанта» завершила вничью три из пяти последних матчей
  • У «Кальяри» лишь одна победа в 13 последних выездных поединках
  • «Кальяри» проиграл пять минувших очных встреч
  • Четыре из пяти последних игр с участием «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке «Аталанта» однозначный фаворит и конечно на ее стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Команда горит желанием прервать ничейную серию и одержать победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.44 2.24 1.68
Мелбет 2.74 1.43
1XBET 2.74 1.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 06:06
Победа команды хозяев с Европейским гандикапом (0:1). Удачи
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