«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.02.2022)

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вчера, 23:51

Ставки букмекеров

В этом поединке сразятся два клуба из разных частей таблицы, поэтому котировки букмекеров имеют перевес в сторону хозяев. Поставить на победу «Аталанты» с форой(-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 12.5. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 6.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 3 по коэффициенту 2.2. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Аталанта» два последних матча перед паузой провела без забитых голов и завершила нулевой ничьей. Соперниками команды были миланский «Интер» и римский «Лацио». После 22 игр коллектив расположился на четвертом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за медали чемпионата.

«Кальяри» смог выстоять под натиском «Фиорентины» в последнем домашнем матче. Игра закончилась со счетом (1:1). Два поединка ранее клуб минимально проиграл на выезде «Сассуоло» и «Роме» с одинаковым счетом (0:1). Коллектив продолжает бороться за выживание, после 23 встреч имея 17 очков в копилке.

Информация для ставок

«Аталанта» завершила вничью три из пяти последних матчей

У «Кальяри» лишь одна победа в 13 последних выездных поединках

«Кальяри» проиграл пять минувших очных встреч

Четыре из пяти последних игр с участием «Аталанты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном поединке «Аталанта» однозначный фаворит и конечно на ее стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Команда горит желанием прервать ничейную серию и одержать победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 1.65.