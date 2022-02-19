«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.02.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.64 на победу «Фиорентины», остановить свой выбор на победе «Аталанты» можно по коэффициенту 2.7, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Фиорентина» после фантастической волевой победы в гостях над «Аталантой» в кубке Италии (3:2) сразилась со «Специей» и также нанесла сопернику поражение (2:1). Такие результаты позволили фиалкам закрепиться на восьмом месте в турнирной таблице и вплотную приблизиться к зоне еврокубков.

«Аталанта» была участником плей-офф раунда Лиги Европе, где на стадии 1/16 финала встречалась дома с греческим «Олимпиакосом». Начало встречи осталось за гостями, но итальянцам удалось переломить ход встречи и одержать волевую победу со счетом (2:1). В Серии А клуб из Бергамо в последнем туре играл с «Ювентусом» и расписал ничью (1:1).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла семь из восьми девяти последних домашних поединков

У «Аталанты» лишь одна победа в последних шести матчах

Десять минувших очных встреч закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Фиорентина» и «Аталанта» пропускают мяч в свои ворота в четырех играх подряд

Прогноз

Мы увидим игру двух очень сильных команд, которые демонстрируют достаточно содержательную игру. Ожидается боевой, но очень интересный поединок, где трудно сказать, кто же будет доминировать на поле и победит, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.