«Интер» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.05.2022)

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вчера, 12:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяева. Победу «Интера» с форой (-2) можно взять по коэффициенту 1.7. Поверить в сенсационный успех «Эмполи» предлагают по коэффициенту 15, а сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 8.7.

Также в линии букмекеры предлагаю 1.76 за тотал больше 3.5. Поставить на тотал меньше 3.5 можно по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Интер» после обидной потери очков в игре с «Болоньей» (1:2), продолжает сражаться за чемпионство и в последнем туре чемпионата одолел на выезде «Удинезе» со счетом (2:1).Победа вплотную приблизила команду к соседям по городу «Милану» и теперь отставание составляет всего два пункта за три поединка до конца турнира.

«Эмполи» сенсационно обыграл «Наполи» (3:2) в фантастическом поединке 34 тура Серии А. Конечно, эта победа должна была придать команде уверенности в своих силах, но уже в следующей игре с «Торино» было зафиксировано поражение (1:3), которое оставило клуб на 14 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Интер» выиграл шесть из семи последних поединков

«Эмполи» уступил в гостях в четырех из пяти последних играх

Пять последних матчей «Интера» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три последних встречи «Эмполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке ожидаем боевой футбол, но с тотальным преимуществом хозяев. «Интер» продолжает бороться за поставленные задачи, и не намерен терять очки в этом матче. Рекомендуем сделать ставку на успех гостей с форой (-2) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.