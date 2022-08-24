«Лацио» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (26.08.2022)

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сегодня, 11:45

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли, но отдали небольшое преимущество гостям. Линия букмекерской конторы Лига ставок предлагает коэффициент 1.91 на победу «Интера», в то время как поставить на римлян можно по коэффициенту 4. На ничью можно загрузить по приятному коэффициенту 4.05.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 2.25, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

Римский «Лацио» стартовал в новом чемпионате достаточно неплохо, команда на своем поле в первом туре обыграла «Болонью» со счетом (2:1), а затем побывала в Турине, где расписала нулевую ничью с неуступчивым «Торино».

«Интер» после не совсем удачных по результату предсезонных сборов начал чемпионат достаточно уверенно, оформив шесть зачетных баллов в первых двух матчах. Команда оказалась сильнее «Лечче» и «Специи», обыграв их со счетом (2:1) и (3:0) соответственно и со старта уже находится в самом верху турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Лацио» завершил вничью три из четырех последних игр

У «Интера» две победы в последних шести поединках

Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

В 15 из 16 последних матчах с участием «Интера» был пробит ТБ 2.5

Прогноз

Здесь встретятся команды хорошего уровня, и мы вполне можем рассчитывать на качественный футбол. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.