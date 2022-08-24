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«Лацио» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (26.08.2022)

сегодня, 11:45
Интер

Ставки букмекеров

Определиться с явным фаворитом букмекеры не смогли, но отдали небольшое преимущество гостям. Линия букмекерской конторы Лига ставок предлагает коэффициент 1.91 на победу «Интера», в то время как поставить на римлян можно по коэффициенту 4. На ничью можно загрузить по приятному коэффициенту 4.05.

Италия. Серия А 2022/2023
Лацио
Интер
НичьяВыигрыш
- : -
26 августа 2022, 21:45
пятница
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.143.901.90
Лига Ставок 3.95 3.85 1.89
Мелбет 3.94 4.04 1.94

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по похожему коэффициенту 2.25, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

Римский «Лацио» стартовал в новом чемпионате достаточно неплохо, команда на своем поле в первом туре обыграла «Болонью» со счетом (2:1), а затем побывала в Турине, где расписала нулевую ничью с неуступчивым «Торино».

«Интер» после не совсем удачных по результату предсезонных сборов начал чемпионат достаточно уверенно, оформив шесть зачетных баллов в первых двух матчах. Команда оказалась сильнее «Лечче» и «Специи», обыграв их со счетом (2:1) и (3:0) соответственно и со старта уже находится в самом верху турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Лацио» завершил вничью три из четырех последних игр
  • У «Интера» две победы в последних шести поединках
  • Пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
  • В 15 из 16 последних матчах с участием «Интера» был пробит ТБ 2.5

Прогноз

Здесь встретятся команды хорошего уровня, и мы вполне можем рассчитывать на качественный футбол. Ожидаем равный бой и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.70 1.31 2.30 1.68 1.81 2.09
Лига Ставок 2.28 1.61 1.82 1.96
Мелбет 2.24 1.59
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:14
Интер не проиграет этот матч
Гость
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