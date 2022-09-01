«Лацио» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.09.2022)

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вчера, 13:59

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Лацио» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.82. Поверить в успех «Наполи» предлагают по коэффициенту 2.35, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.65.

На тотал больше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.67. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.18. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

Римский клуб вчера побывал в гостях у «Сампдории», но не смог обыграть ее, игра завершилась ничейным результатом (1:1). Чуть ранее коллектив на своем поле принял вице-чемпиона страны «Интер» и уверенно победил со счетом (3:1).

«Наполи» в двух последних турах итальянского чемпионата расписал ничьи с «Фиорентиной» (0:0) и с «Лечче» (1:1) и теперь после четырех сыгранных поединков имеет восемь очков в активе и занимает третье место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Лацио» оформил четыре ничьих в последних шести поединках

Беспроигрышная серия «Наполи» насчитывает 14 матчей (девять побед и пять ничьих)

Три минувшие очные встречи завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Три из четырех последних игр «Лацио» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды желают порадовать собравшуюся публику обилием опасных моментов, что вполне вероятно приведет к обмену голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лиге Ставок.